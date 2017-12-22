22 декабря 2017 года

Росрыболовство опубликовало приказы по дальневосточным квотам

На сайте Федерального агентства по рыболовству размещены приказы о распределении по предприятиям квот добычи в Дальневосточном бассейне на 2018 г. Это лимиты для промышленного и прибрежного рыболовства.

Приказом Росрыболовства от 13 декабря 2017 г. № 858 распределены квоты вылова для промышленного рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне РФ по пользователям в Дальневосточном бассейне на 2018 г.

Приказ Росрыболовства от 13 декабря 2017 г. № 859 предусматривает, какие объемы на следующий год предприятия получают по добыче водных биоресурсов Дальневосточного бассейна для «прибрежки».

Из этих документов можно узнать, какие квоты пользователи получили на вылов минтая, сельди, трески, палтусов, камбал, морского окуня, наваги, макрурусов, терпугов, крабов и т.д., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что общий допустимый улов во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне РФ утвержден приказом Минсельхоза от 27 октября 2017 г. № 533.

Fishnews