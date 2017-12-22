22 декабря 2017 года

ЕЭК решила поддержать рыбопереработку с помощью пошлин

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об обнулении ставок таможенных пошлин на ввоз на территорию союза отдельных видов рыбы, рыбного филе и мороженого сурими. Мера будет действовать до сентября 2019 г.

Заседание Совета ЕЭК состоялось 20 декабря. Принято решение об обнулении ставок таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС на отдельные виды рыбы, рыбного филе и мороженого сурими. Мера будет действовать до 31 августа 2019 г. включительно.

«Снижение пошлин позволит насытить внутренний рынок и удовлетворить потребность населения в качественной рыбной продукции. Предлагаемая мера также будет способствовать повышению конкурентоспособности выпускаемой предприятиями стран союза продукции и увеличению загрузки имеющихся производственных мощностей по глубокой переработке рыбы и морепродуктов», - заявили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

В ноябре Коллегия ЕЭК приняла решение об обнулении ставок на моллюски и антарктический криль. Эта мера будет действовать по 31 декабря 2019 г. включительно.

Напомним, что Единый таможенный тариф ЕАЭС – свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Евразийского экономического союза из третьих стран. ЕТТ систематизирован в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Fishnews