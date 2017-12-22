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На промысле кальмара

За беспозвоночных Дальнего Востока поборолись на торгах

Росрыболовство провело аукцион по продаже квот гребешка, кальмаров, морского ежа, кукумарии и трубача в Дальневосточном бассейне. По итогам торгов в федеральный бюджет поступит более 163 млн рублей.

Аукцион прошел 18-19 декабря. На продажу выставили 27 лотов – доли квот добычи для прибрежного рыболовства в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском краях. В торгах участвовали 48 организаций.

Как сообщает корреспондент Fishnews, все лимиты морского гребешка в Западно-Сахалинской подзоне скупило ООО «Рыбный остров».

Ловить кальмаров в Северо-Курильской зоне смогут компании «Невод», «ПРК», «Север», «Производственное объединение Сахалинрыбаксоюз», «Рыбный остров», «Прибой-Восток», «Малки-Фиш».

Объемы для промысла кукумарии в Южно-Курильской зоне выиграл Южно-Курильский рыбокомбинат.

Право на добычу морского ежа в Западно-Сахалинской подзоне получило ООО «Каниф».

Доли квот кукумарии в подзоне Приморье севернее мыса Золотой будут осваивать компания «Мерлион», южнее мыса Золотой - ООО «Рыбозавод Валентин» и ООО «Зарубинская база флота». Лимит трубача в этом районе южнее мыса Золотой выиграла «Зарубинская база флота».

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккальмарросрыболовство

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