За беспозвоночных Дальнего Востока поборолись на торгах

22 декабря 2017 года
К чему пришли на «рыбной» подкомиссии у Юрия Трутнева, какой закон об электронной ветсертификации приняла Госдума, что за изменения ждут «прибрежку» - об этом мы писали на нынешней неделе.
Своим мнением по поводу того, какие выводы нужно извлечь из ситуации с лососевым промыслом 2017 г., в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» поделился президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
В каких изменениях нуждается механизм инвестиционных квот, обсуждала правительственная подкомиссия по развитию рыбной отрасли Дальнего Востока. Планируется, что документы будут усовершенствованы, рассказал вице-премьер – полпред Юрий Трутнев.
Директором Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра назначен Алексей Байталюк. В должности врио, а затем и.о. он руководил институтом с марта 2017 г.
На сайте Федерального агентства по рыболовству размещены приказы о распределении по предприятиям квот добычи в Дальневосточном бассейне на 2018 г. Это лимиты для промышленного и прибрежного рыболовства.
21 декабря 2017 года
Специализированный совет по лососевым прошел во Владивостоке. Представители дальневосточной отраслевой науки обсудили результаты исследований красной рыбы в 2017 г., текущее состояние ее запасов и перспективы подходов в следующем году.
22 декабря 2017 года
На Северном бассейне под угрозой закрытия оказался уникальный высокотехнологичный промысел гребешка. Решение ПИНРО в десятки раз снизить рекомендуемые к добыче в Баренцевом и Белом морях объемы ставит крест на планах рыбаков.
К чему пришли на «рыбной» подкомиссии у Юрия Трутнева, какой закон об электронной ветсертификации приняла Госдума, что за изменения ждут «прибрежку» - об этом мы писали на нынешней неделе.
Порядка 36,5 тыс. тонн продукции из лосося произвели в 2017 г. предприятия Хабаровского края. По сравнению с 2016 г. объемы экспорта снизились в четыре раза, более 98,5% рыбопродукции отправлено на внутренний рынок.
Президент Владимир Путин утвердил Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг. Предусматривается в том числе принятие специального плана для АПК, со снижением зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного и генетического материалов.
Своим мнением по поводу того, какие выводы нужно извлечь из ситуации с лососевым промыслом 2017 г., в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» поделился президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
В каких изменениях нуждается механизм инвестиционных квот, обсуждала правительственная подкомиссия по развитию рыбной отрасли Дальнего Востока. Планируется, что документы будут усовершенствованы, рассказал вице-премьер – полпред Юрий Трутнев.
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об обнулении ставок таможенных пошлин на ввоз на территорию союза отдельных видов рыбы, рыбного филе и мороженого сурими. Мера будет действовать до сентября 2019 г.
Директором Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра назначен Алексей Байталюк. В должности врио, а затем и.о. он руководил институтом с марта 2017 г.
На сайте Федерального агентства по рыболовству размещены приказы о распределении по предприятиям квот добычи в Дальневосточном бассейне на 2018 г. Это лимиты для промышленного и прибрежного рыболовства.
Правительство РФ исключило Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 гг. Предприятие занимается аквакультурой в Волгоградской области.