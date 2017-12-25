25 декабря 2017 года

Госсовет обсудит регионы как «магниты» для инвестиций

Президент Владимир Путин распорядился провести 27 декабря заседание Госсовета, посвященное инвестиционной привлекательности регионов. При подготовке к совещанию обсуждались меры, которые необходимы для развития преимуществ и снятия ограничений.

Распоряжение президента об итоговом в 2017 г. заседании Госсовета опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. Мероприятие с повесткой дня «Инвестиционная привлекательность регионов – основа экономического развития Российской Федерации» пройдет в Большом Кремлевском дворце, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отметили ранее в пресс-службе президента, при подготовке к заседанию обсуждались вопросы, связанные с созданием комплекса мер по развитию преимуществ и устранению ограничений инвестиционной деятельности как на региональном, так и на федеральном уровне.

Напомним, что Государственный совет РФ является совещательным органом, который должен содействовать реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов власти.

В совет входят председатели Совета Федерации и Госдумы, полпреды президента в федеральных округах, главы регионов, руководители фракций в Госдуме. Председатель – президент Владимир Путин.

Fishnews