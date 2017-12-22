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Выливка улова сельди из трала

Перспективы по сельди обрисовала наука

Во Владивостоке специалисты рыбохозяйственных НИИ обсудили итоги исследований сельди, состояние ее главных промысловых популяций и перспективы добычи этой рыбы на Дальневосточном бассейне.

В основу оценки запасов гижигинско-камчатской сельди положены материалы, собранные в заливе Шелихова в мае-июне, результаты съемки на НИС «Профессор Кагановский» весной, архивные материалы исследований предыдущих лет, авиаучеты скоплений в прибрежной зоне и данные промысловой статистики.

Этот объект относится к «неодуемым» с 2012 г., в последние годы основной вылов осуществляется разноглубинными тралами в преднерестовый период, в марте-апреле, в «горле» залива Шелихова. Во время нереста добыча ведется нерегулярно. Например, в 2016 г. сельдь облавливалась обкидными неводами и малым кошельковым неводом.

В ходе съемок на НИС «Профессор Кагановский» ученые провели полный биологический анализ 1647 экземпляров и выполнили массовые промеры 21262 рыб. Половозрелая часть популяции в этом году состояла из особей возрастом от трех до пятнадцати лет, доминировали рыбы 6-11 лет. В целом специалисты отмечают неплохое пополнение у популяции. В 2019 г. в промзапас вступит урожайное поколение 2015 г., однако ученые намерены тщательно следить за динамикой ресурса и развитием промысла в будущем году.

Состояние запаса охотской сельди меняется в зависимости от урожайности генераций. С 2005 по 2008 гг. появилось две смежных урожайных поколения, которые ряд лет формируют основу запаса. После 2009 г. появился ряд смежных неурожайных поколений. Таким образом, в 2015-2017 гг. высокий уровень запаса поддерживался тремя высокоурожайными поколениями – 2006, 2007 и 2009 гг. Вступление же в запас неурожайных поколений приведет к неизбежному снижению численности с 2018 г., сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра. Однако, на взгляд специалистов, период снижения будет относительно коротким, поскольку уже в 2020 г. в запас массово вступит урожайное поколение 2014 г.

Благоприятные условия нереста и увеличенные нерестовые площади отмечались в 2016-2017 гг. Вероятно, поколения, сформированные в 2015-2017 гг., будут урожайными, что приведет к дальнейшему росту запасов охотской сельди, полагают в институте.

Промысел корфо-карагинской сельди традиционно ведется в Карагинском заливе и западной части Берингова моря. В 2017 г. лов концентрировался в районе мыса Говена. Для оценки состояния запасов промысловые количественные данные не очень показательны, так как рыбаки часто ловят только по потребности, отметили в ТИНРО-Центре. Поэтому на промысловых судах находились наблюдатели. По их данным, величина уловов на час траления оказалась в целом выше, чем в 2016 г. Размерный состав в целом соответствовал таковому в нерестовый период. Кроме того, для оценки состояния нерестового запаса использовались результаты авиаучетных исследований в 2010-2015 и 2017 гг. и анализ основных биологических показателей производителей.

Промысел корфо-карагинской сельди еще продолжается, поэтому окончательная цифра планируемого вылова в подзоне будет сформирована после окончания лова. Специалисты отмечают, что в последние годы после непродолжительного роста запаса наблюдается тенденция его снижения.

Исследования сельди залива Петра Великого проводились в августе с помощью донной съемки на глубинах от 7 до 56 м. За рейс выполнено 57 учетных тралений, промерено 547 экземпляров. Вся квота сельди на 2018 г. на заседании ДВНПС определена для спортивного и любительского рыболовства. Однако, по мнению ученых, целесообразно выделить часть лимита на нужды прибрежного рыболовства – для малых предприятий, работающих ставными орудиями лова.

Также специалисты обсудили предварительные результаты генетических исследований тихоокеанской сельди Охотского, Берингова и Японского морей. Отобрано и апробировано 11 проб ДНК (микросателлитных локусов), использование которых представляется перспективным в дальнейшем анализе внутривидовой подразделенности сельди. По итогам совета ТИНРО-Центру поручено подготовить и разослать региональным институтам инструкции по сбору проб для генетических исследований тихоокеанской сельди. Кроме того, участники совещания решили провести в конце января видеоконференцию, на которой рассмотрят прогнозы вылова на 2019 г. по корфо-карагинской и сахалинским сельдям.

Fishnews
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