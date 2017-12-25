25 декабря 2017 года

Губернатор рассказал о рыбе как точке роста для Поморья

Рыбная отрасль – одно из приоритетных направлений развития для Архангельской области. В регионе видят возможности для наращивания не только рыбодобычи, но и переработки рыбы и водорослей, а также участия в доставке продукции с Дальнего Востока по Севморпути.

Рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая отрасль поднимается очень серьезно и очень активно, заявил на пресс-конференции 22 декабря губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

По его словам, предприятия работают в условиях подготовки к завершению 10-летнего периода, на который доли квот вылова рыбы закреплялись за компаниями, «с переходом в новые инструменты поддержки инвестиций через инвестквоты». Первыми о планах воспользоваться этой поддержкой заявили в Архангельском траловом флоте: компания подписала контракт и уже приступила к строительству траулеров на Выборгском судостроительном заводе.

«Они [траулеры] уже должным образом представлены в заявках. Сами заявки будут с 1 апреля формироваться, но уже везде и всюду объявлено, что это проект под последующее получение инвестквот в интересах развития этой отрасли, в том числе в Архангельской области», – отметил Игорь Орлов.

Он проинформировал, что из шести с лишним десятков проектов, заявленных под инвестквоты, более половины приходится на компании Северного бассейна. «Из них три проекта, которые претендуют на поддержку через инвестквоты, реализуются в Архангельской области. Это, я уже сказал, траулеры, это рыбоперерабатывающий комплекс того же АТФ, который тоже будет, мы рассчитываем, поддержан через эти инструменты. И еще одна наша рыбоперерабатывающая компания тоже заявилась по строительству и модернизации своего рыбоперерабатывающего комплекса», – перечислил архангельский губернатор.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планы по развитию рыбного кластера власти региона связывают и с активным использованием Северного морского пути. «Мы очень хотим, чтобы рыба с Дальнего Востока шла через порт Архангельск. Это очевидно, мы создаем и рыбоперерабатывающие мощности, и соответствующую транспортную логистику», – озвучил намерения Игорь Орлов, уточнив, что в этом году транспортному судну понадобилось всего две недели, чтобы доставить 3,5 тыс. тонн дальневосточной рыбы в Архангельск.

Он не исключил, что все эти меры могут привести к удешевлению рыбы для населения. «Между прочим, цена на рыбу, привезенную с Дальнего Востока, на Маргаритинской ярмарке в Архангельской области была ниже, чем на те же виды рыб, которые мы ловим у себя, – обратил внимание глава Поморья. – С учетом того, что будет развиваться рыбная отрасль, у нас есть потенциал для того, чтобы формировать очень конкурентные цены».

Помимо рыбы большой интерес, по его словам, формируется к продукции Архангельского водорослевого комбината, особенно в области фармакологии, косметологии, функциональных добавок. «Водоросли сегодня, архангельские водоросли, наш водорослевый комбинат – это реально точка роста не для Архангельска, а для страны в целом», – заключил губернатор, добавив, что это ресурс, который должен быть задействован.

Fishnews