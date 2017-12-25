Сенаторы готовятся обсудить отсрочку по электронной ветсертификации

25 декабря 2017 года
Экспедиция, которую специалисты ТИНРО-Центра провели осенью 2017 г. на НИС «Профессор Кагановский», дала обнадеживающую информацию по горбуше Охотского моря, рассказал заместитель директора института Игорь Мельников.
Правительство Архангельской области подпишет новое социальное соглашение с Архангельским траловым флотом. Глава региона Игорь Орлов положительно оценил выполнение руководством АТФ обязательств, сопровождавших приобретение компании.
Рынок Цукидзи 11 октября 2018 г. переедет на новое место. Точку в затянувшемся противостоянии между властями и трейдерами на прошлой неделе поставила токийский губернатор Юрико Коикэ.
Координационный совет «Севрыба» и Союз рыбопромышленников Севера поддержали инициативу проведения в 2018 г. Всероссийского съезда работников рыбного хозяйства. Предприятиям рекомендовано выбирать делегатов и готовить предложения для повестки мероприятия.
Рыбная отрасль – одно из приоритетных направлений развития для Архангельской области. В регионе видят возможности для наращивания не только рыбодобычи, но и переработки рыбы и водорослей, а также участия в доставке продукции с Дальнего Востока по Севморпути.
Во Владивостоке специалисты рыбохозяйственных НИИ обсудили итоги исследований сельди, состояние ее главных промысловых популяций и перспективы добычи этой рыбы на Дальневосточном бассейне.
Президент Владимир Путин распорядился провести 27 декабря заседание Госсовета, посвященное инвестиционной привлекательности регионов. При подготовке к совещанию обсуждались меры, которые необходимы для развития преимуществ и снятия ограничений.
В Саратовской области на водоемах еще продолжается ледостав, однако любители рыбалки идут на риск. Региональное управление МЧС сообщило о гибели троих человек, еще одного рыболова спасли очевидцы.
Граждан приглашают принять участие в формировании ежегодного национального доклада о развитии Дальнего Востока. Профильное министерство обещает рассмотреть все поступившие предложения.
22 декабря 2017 года
На Северном бассейне под угрозой закрытия оказался уникальный высокотехнологичный промысел гребешка. Решение ПИНРО в десятки раз снизить рекомендуемые к добыче в Баренцевом и Белом морях объемы ставит крест на планах рыбаков.