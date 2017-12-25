25 декабря 2017 года

Сенаторы готовятся обсудить отсрочку по электронной ветсертификации

Госдума 20 декабря приняла закон о переносе перехода на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Теперь документ предстоит рассмотреть в Совете Федерации.

Закон, принятый Госдумой 20 декабря, предусматривает, что обязательной электронная ветеринарная сертификация станет с 1 июля 2018 г., а не с 1 января, как предполагает действующая правовая база. Авторами поправок выступили депутаты.

В документе также приводится список случаев, когда оформление ветеринарных сопроводительных документов в бумажном виде будет допускаться после 1 июля. Такую возможность законодатели предлагают оставить, в частности, на случай, если в населенном пункте нет доступа к интернету, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется, что 25 декабря закон обсудит Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 26 декабря документ предполагается рассмотреть на заседании верхней палаты парламента – информация об этом опубликована на сайте СФ.

Fishnews