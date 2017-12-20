20 декабря 2017 года

Отсрочка по электронной ветсертификации прошла Госдуму

Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, сдвигающий на 1 июля 2018 г. дату, с которой ветеринарно-сопроводительные документы должны будут оформляться в электронном виде.

Согласно действующему законодательству, на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде Россия должна перейти с 1 января 2018 г. До следующего года пользоваться этой технологией собственник подконтрольного товара может по желанию.

Законопроект, откладывающий введение обязательной электронной ветсертификации до июля 2018 г., группа депутатов внесла в Госдуму в сентябре. 22 ноября документ прошел первое чтение, а 15 декабря - второе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в третьем чтении поправки рассмотрели на пленарном заседании 20 декабря. Депутаты поддержали предлагаемые изменения.

Проект закона предусматривает случаи, когда оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на бумаге можно будет и после 1 июля 2018 г. Это авария, опасное природное явление, катастрофа, стихийное бедствие, которые привели к невозможности использования ФГИС в области ветеринарии, отсутствие доступа к интернету, гостайна, содержащаяся в ВСД, и пр.

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