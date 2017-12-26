26 декабря 2017 года

Про рыболовное право расскажет БРЭ

В работе над Большой российской энциклопедией принял участие сотрудник Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Камиль Бекяшев. Он стал автором более 80 статей, в том числе по международному морскому и рыболовному праву.

Собрание Большой российской энциклопедии (БРЭ) из 35 томов президенту 20 декабря представили Академик РАН Юрий Осипов и ответственный редактор издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец. Указ о создании такой энциклопедии Владимир Путин подписал в 2002 г.

В томах более 80 тыс. статей, над энциклопедией трудились Академия наук, Московский университет, Санкт-Петербургский университет и многие другие научные центры, университеты и институты. В работе участвовали известные ученые, деятели культуры, образования, даже государственные деятели.

Это фундаментальное энциклопедическое издание, характеризующее природу, население, экономику, историю, право, искусство, технику и другие важные аспекты современного состояния и прошлого мировой цивилизации.

Одним из активных авторов практически всех томов стал сотрудник ВНИРО, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист РФ, член Постоянной палаты третейского суда ООН, арбитр международного арбитража ООН по морскому праву, доктор юридических наук, профессор Камиль Бекяшев. В БРЭ он опубликовал более 80 статей по различным аспектам современного международного права и международного морского и рыболовного права, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Камиль Бекяшев является также научным консультантом, раздела «Право» БРЭ (в части «Международного права»).

Fishnews