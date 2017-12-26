26 декабря 2017 года

Моногородам помогут раскрыть «рыбные» возможности

Новые территории опережающего развития решено создать в моногородах Нижнекамск (Татарстан), Кондопога (Карелия) и Чистополь (Татарстан). С помощью преференций предполагается реализовать и потенциал рыбной отрасли.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления о создании 6 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) – в Ставропольском крае, Тамбовской области, Карелии и Татарстане.

«Рассчитываем, что эти ТОР привлекут в регионы инвестиции на общую сумму почти 50 млрд рублей», – рассказал глава правительства на встрече со своими заместителями.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на территориях опережающего развития «Нижнекамск» в Татарстане и «Кондопога» в Карелии заявлены проекты в рыбной отрасли. Так, в Карелии планируется строительство завода по переработке трески, пикши и других видов рыб, рассказали в пресс-службе Правительства РФ.

Преференции ТОР «Нижнекамск» предполагается использовать в том числе и для организации производства по переработке и консервированию рыбы и морепродуктов.

На территории «Чистополь» (Татарстан) в список видов экономической деятельности, на которые будет распространяться особый режим предпринимательства, входит и рыбоводство.

Fishnews