Высокие уловы Ямала становятся традицией

26 декабря 2017 года
Центр системы мониторинга рыболовства и связи рассчитывает, что объединенный законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов будет внесен в правительство в первые месяцы 2018 г.
Представители органов власти, науки и бизнеса Хабаровского края включились в работу над комплексом мер по регулированию лососевого промысла на Амуре с учетом опыта 2017 г. Предложения обсудили на краевом рыбохозяйственном совете.
Минсельхоз внес изменения в административный регламент по выдаче разрешений на вылов. В документе отразили изменения, которые произошли в нормативно-правовой базе.
Новые территории опережающего развития решено создать в моногородах Нижнекамск (Татарстан), Кондопога (Карелия) и Чистополь (Татарстан). С помощью преференций предполагается реализовать и потенциал рыбной отрасли.
С 1 декабря в Адриатическом море за рыболовством следит патрульный корабль «Иджис-1» (AEGIS I). Проектом совместно занимаются Европейское агентство по контролю над рыболовством, а также правительства Греции, Италии и Хорватии.
25 декабря 2017 года
Правительство Архангельской области подпишет новое социальное соглашение с Архангельским траловым флотом. Глава региона Игорь Орлов положительно оценил выполнение руководством АТФ обязательств, сопровождавших приобретение компании.
26 декабря 2017 года
Совет Федерации одобрил закон, который продляет переходный период для внедрения электронной ветеринарной сертификации до 1 июля 2018 г. Также предусматриваются случаи, когда оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на бумаге можно будет и после этой даты.
Перезакрепление долей крабовых квот на торгах несет достаточно серьезные риски, поэтому очень важно в любом случае найти компромиссные решения, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Центр системы мониторинга рыболовства и связи рассчитывает, что объединенный законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов будет внесен в правительство в первые месяцы 2018 г.
Представители органов власти, науки и бизнеса Хабаровского края включились в работу над комплексом мер по регулированию лососевого промысла на Амуре с учетом опыта 2017 г. Предложения обсудили на краевом рыбохозяйственном совете.
На круглом столе в Совете Федерации сенаторы обсудили меры по охране водных биоресурсов и предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла как в морских акваториях, так и во внутренних водоемах.
Профсоюз работников рыбного хозяйства в Приморье считает «экономической диверсией» возвращение к аукционам как к основному механизму распределения квот вылова.
Минсельхоз внес изменения в административный регламент по выдаче разрешений на вылов. В документе отразили изменения, которые произошли в нормативно-правовой базе.
Новые территории опережающего развития решено создать в моногородах Нижнекамск (Татарстан), Кондопога (Карелия) и Чистополь (Татарстан). С помощью преференций предполагается реализовать и потенциал рыбной отрасли.
В работе над Большой российской энциклопедией принял участие сотрудник Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Камиль Бекяшев. Он стал автором более 80 статей, в том числе по международному морскому и рыболовному праву.
С 1 декабря в Адриатическом море за рыболовством следит патрульный корабль «Иджис-1» (AEGIS I). Проектом совместно занимаются Европейское агентство по контролю над рыболовством, а также правительства Греции, Италии и Хорватии.