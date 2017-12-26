26 декабря 2017 года

Высокие уловы Ямала становятся традицией

Предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа в этом году, как и в прошлом, добыли около 10 тыс. тонн рыбы. Население обеспечено местной рыбой практически на 90%, отмечают в правительстве региона.

Объемы переработки продукции в ЯНАО составили 12 тыс. тонн, в том числе выпущена 881 тонна консервов. В 2016 г. производство консервов в округе составило 655 тонн.

Переработкой уловов на Ямале занимаются четыре предприятия: два в Пуровском районе и два в Салехарде. Всего же в рыбном промысле региона заняты свыше 40 предприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

В округе продолжается реализация проектов по искусственному воспроизводству рыбы и товарному рыбоводству. Так, в 2017 г. официально введен в эксплуатацию Собский рыбоводный завод, выпустивший в естественную среду 23,5 млн штук молоди сиговых – муксуна, пеляди, чира. На предприятии продолжается формирование ремонтно-маточного стада муксуна, его численность на сегодняшний день составляет около 15 тыс. штук средней навеской 250-350 г.

В Салехарде продолжается реализация проекта по созданию фермы для товарного выращивания осетра. В целях поддержки товарного рыбоводства в регионе компенсируют 50% затрат на закупку посадочного материала и 70% – на приобретение и доставку кормов, обратили внимание в правительстве округа.

Кроме того, в текущем году создана некоммерческая организация «Союз рыбопромышленников Ямала». Цель этого объединения – развитие производства и реализации товаров предприятий. Только за девять месяцев 2017 г. в другие российские регионы поставлено 4,7 тыс. тонн ямальской рыбопродукции, отметили власти ЯНАО.

Fishnews