Рыбоводный завод на Ямале должен помочь сиговым

03 октября 2017 года
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу совместно с другими заинтересованными ведомствами доработать законопроект об органической продукции и до 14 ноября внести его в правительство.
Общий вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае превысил 241 тыс. тонн. Основу добычи составила горбуша Карагинской подзоны: ее уловы оказались вдвое больше первоначального прогноза.
Для повышения конкуренции в сфере рыболовства ФАС рекомендует внедрять биржевые торги водными биоресурсами и развивать альтернативные формы розничной торговли рыбной продукцией.
Правительство обновило правила предоставления субсидий на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции. Для получения поддержки потребуется соглашение с Росрыболовством.
02 октября 2017 года
Из-за повышения солености в Керченском проливе Азовского моря расширяются площади мидийных поселений. Однако из-за интенсивного нелегального промысла в популяции мало средних и крупных моллюсков, отмечают ученые.
Власти Сахалинской области заявили о подготовке комплекса мер, направленных на увеличение численности лососей. На ноябрьской конференции хотелось бы получить от ученых прогноз состояния ресурса и рекомендации о том, как в связи с этим быть рыбакам, отметил зампред правительства региона Анатолий Макоедов.
03 октября 2017 года
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу совместно с другими заинтересованными ведомствами доработать законопроект об органической продукции и до 14 ноября внести его в правительство.
Общий вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае превысил 241 тыс. тонн. Основу добычи составила горбуша Карагинской подзоны: ее уловы оказались вдвое больше первоначального прогноза.
Для повышения конкуренции в сфере рыболовства ФАС рекомендует внедрять биржевые торги водными биоресурсами и развивать альтернативные формы розничной торговли рыбной продукцией.
Правительство обновило правила предоставления субсидий на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции. Для получения поддержки потребуется соглашение с Росрыболовством.
В Калифорнии завершилась 28-я сессия российско-американского Межправительственного консультативного комитета по рыбному хозяйству. Одной из тем стал вопрос о целесообразности создания морских охраняемых районов в Антарктике.
За неделю в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 16 заявок от желающих стать резидентами ТОР или свободного порта. Особые режимы инвесторы хотят использовать в том числе для проектов в рыбной отрасли.
Суд решил приостановить деятельность Федерации рыболовного спорта Московской области на 30 дней. Такое наказание назначено за нарушение ветеринарно-санитарных правил обращения с отходами.
02 октября 2017 года
Владивостокский филиал ЦСМС организовал практические семинары по использованию электронного промыслового журнала. На этих занятиях плавсостав получил всю необходимую информацию об ЭПЖ, отмечают в компании «Интеррыбфлот».
Из-за повышения солености в Керченском проливе Азовского моря расширяются площади мидийных поселений. Однако из-за интенсивного нелегального промысла в популяции мало средних и крупных моллюсков, отмечают ученые.
Власти Сахалинской области заявили о подготовке комплекса мер, направленных на увеличение численности лососей. На ноябрьской конференции хотелось бы получить от ученых прогноз состояния ресурса и рекомендации о том, как в связи с этим быть рыбакам, отметил зампред правительства региона Анатолий Макоедов.