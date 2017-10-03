03 октября 2017 года

Рыбоводный завод на Ямале должен помочь сиговым

В этом году Собский рыбоводный завод выпустил в Обь около 25 млн мальков сиговых пород. Промвозврат ожидается через семь-восемь лет.

«Специалисты порадовали результатами – первую икру от маточного поголовья некоторые виды дадут уже на следующий год. По расчетам планировалось, что получим первую икру только через три с половиной года», - рассказал глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Директор рыборазводного завода в поселке Харп Даниил Эльтеков отметил, что средний вес одной особи – около грамма. Это значит, молодь будет жизнестойкой и сможет выжить и вырасти в дикой природе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО, на заводе будут формировать маточное стадо муксуна, запрещенного сейчас к вылову по всему региону. Мощность предприятия составит ориентировочно 100 млн мальков в год: муксун и чир – по 20 миллионов, пелядь – 60 миллионов.

Первые результаты производства - промвозврат - ожидаются через семь-восемь лет. Планируется, что в итоге весь бассейн Оби будут снабжен молодью сиговых рыб.

По заявлениям окружным властей, завод на берегу реки Собь станет самым крупным в стране рыборазводным сооружением, построенным в российской Арктике. Предприятие должно решить задачи по восстановлению популяции ценных видов рыб в Нижнеобском бассейне.

Fishnews