26 декабря 2017 года

ЭПЖ и электронные промбилеты ждут закона

Центр системы мониторинга рыболовства и связи рассчитывает, что объединенный законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов будет внесен в правительство в первые месяцы 2018 г.

Напомним, что изначально предполагалось принятие двух законов – об ЭПЖ и электронных промысловых билетах, однако потом эти документы решили объединить. Законопроект прошел согласование в администрации президента, в ЦСМС рассчитывают, что в правительство документ будет внесен в первые месяцы 2018 г. и в Госдуму поступит в весеннюю сессию. Об этом корреспонденту Fishnews рассказал начальник учреждения Артем Вилкин. «Соответственно, ожидать законодательного закрепления электронного промыслового журнала нужно где-то, наверное, в 2019 году», – считает он.

При этом руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи подчеркнул, что ЭПЖ успешно прошел опытно-промышленную эксплуатацию: программный продукт опробовало 382 судна. «Мы готовы к введению электронного промыслового журнала в эксплуатацию», – заявил Артем Вилкин. Он добавил, что в дальнейшем также предполагаются улучшения продукта, но это будут уже доработки с точки зрения удобства применения.

При этом руководитель ЦСМС отметил, что учреждение обратилось в Росрыболовство с предложением предусмотреть с 2018 г. добровольное использование ЭПЖ. В этом случае судовую суточную отчетность можно будет подавать с помощью программного продукта. Однако вести промжурнал на бумаге нужно будет до тех пор, пока электронную технологию не узаконят, отметил Артем Вилкин. Он обратил внимание на то, что большое количество людей прошли обучение по использованию ЭПЖ на курсах, организованных Центром.

Fishnews