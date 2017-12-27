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Съедобная водоросль порфира (ким) очень популярна в Корее и Японии. Фото Yonhap News

Водоросль ведет к успеху корейский экспорт продуктов

Поставки водоросли порфиры из Кореи на внешние рынки достигли рекордного показателя в 500 млн долларов. Еще десять лет назад стоимостные объемы экспорта этого продукта составляли лишь 60 млн долларов. У властей страны в связи с этим большие планы.

В натуральном выражении экспорт красной водоросли порфиры, которую в Корее называют ким, также впервые превысил 20 тыс. тонн. Об этом со ссылкой на данные Министерства морских дел и рыболовства пишут корейские СМИ. Сообщается, что ким стала одним из драйверов для продаж пищевой продукции из Кореи за рубежом.

Наиболее охотно принимает корейскую водоросль Япония. В нынешнем году японцы потратили на нее 113 млн долларов – на 48% больше, чем годом ранее. За Японией по объемам поставок следуют Китай (87 млн долларов), США (84 млн долларов), Россия (16 млн долларов) и Германия (7 млн долларов). Расширилась и география экспорта продукции из порфиры. Если в 2007 г. она шла в 49 стран, то сейчас – в 109.

Съедобную водоросль в Корее и Японии традиционно используют в качестве закуски, однако в последнее время порфира стала очень популярна как здоровая добавка к различным западным снекам – например чипсам или попкорну. Все больше иностранцев начинают употреблять ее и как отдельную закуску, сообщает корреспондент Fishnews.

Такой успех за рубежом позволил южнокорейскому министерству прогнозировать, что уже в 2024 г. поставки преодолеют планку в 1 млн долларов, а сам продукт из диковинки восточной кухни станет по-настоящему глобальным явлением.

Для того чтобы поддержать привлекательность продукта, чиновники намерены сосредоточиться на нескольких направлениях: строительство кластера по переработке и экспорту ким, создание и распространение быстрорастущей и устойчивой к болезням водоросли, введение классов качества сушеной продукции, развитие проекта «киммэк» по исследованию сочетания ким с пивом и другими алкогольными напитками.

Fishnews
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