27 декабря 2017 года

«Прибрежники» напряженно ждут квот

Предприятия, работающие в режиме прибрежного рыболовства в подзоне Приморье, столкнулись с вопросом организации промысла в следующем году. Обращение по проблеме власти Приморского края решили направить заместителю министра сельского хозяйства – главе Росрыболовства Илье Шестакову.

Актуальные вопросы рассматривались на заседании Приморского краевого рыбохозяйственного совета, проходившем 27 декабря во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews. Сейчас рыбаки озабочены тем, как будет организована работа в следующем году.

Предприятия края не могут получить разрешения на прибрежный промысел в подзоне Приморье, рассказал на заседании ПРХС президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Руководитель АРПП попросил территориальное управление Росрыболовства и администрацию региона сообщить, когда будет решен вопрос.

Загвоздка в том, что краевой департамент не может издать приказ о распределении между пользователями квот добычи для «прибрежки» на 2018 г., пока не получит ДСП-приказ Росрыболовства о распределении общего допустимого улова по видам квот. Более того, отметили представители Приморья, с такой же ситуацией столкнулись в Хабаровском, Камчатском краях, Магаданской области.

Решено направить обращение заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову, сообщили в департаменте рыбного хозяйства края.

Далее также нужно решить вопрос о том, чтобы рыбаки могли оперативно получить разрешение на вылов в первые дни нового года.

Fishnews