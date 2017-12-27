27 декабря 2017 года

Аркадий Дворкович заинтересовался сахалинским лососем

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Росрыболовству создать рабочую группу по вопросам лососевого хозяйства Сахалинской области. До 20 февраля в правительстве ждут предложения по результатам ее деятельности.

Поручение организовать рабочую группу по вопросам сохранения, промысла и воспроизводства лосося в Сахалинской области зампред правительства РФ Аркадий Дворкович дал в начале декабря.

Группа, как предполагается, должна обеспечить изучение вопроса взаимодействия РАН, рыбохозяйственных институтов и экологических организаций для проведения на Сахалине совместных исследований, «необходимых для регулирования промысла и воспроизводства тихоокеанских лососей, выявления причин снижения их добычи (вылова), а также проведения комплексной инвентаризации нерестового фонда».

Предполагается также, что будет проработан вопрос внесения изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна – в части дополнительных ограничений добычи на реках острова; возможность введения моратория на формирование новых рыбопромысловых участков на реках, протоках и в заливах лагунного типа.

Судя по списку поручений, рабочей группе также предстоит заняться вопросом обеспечения паритетного участия в составе комиссии по анадромным представителей рыбацкого сообщества и общественных организаций с одной стороны и госорганов – с другой.

Также в перечне поручений – изучение вопросов рыбоохраны, деятельности рыбоводных заводов, привлечения местного населения к работам, связанным с добычей лососевых. В сферу внимания попали и критерии, которые используются при проведении конкурсов по распределению рыбопромысловых и рыбоводных участков.

Участие в рабочей группе должны принять представители Минвостокразвития, ФАС, ФСБ, МВД, бизнеса, властей Сахалинской области, научно-исследовательских организаций Росрыболовства и РАН.

Как стало известно Fishnews, Росрыболовство уже обратилось к отраслевым институтам по подготовке исследований, проработке изменений правил рыболовства и представительству в группе. Практически все предложения уже направлены, дальше работа будет планово вестись в рамках реализации поручений, сообщил начальник управления науки и образования Росрыболовства Сергей Голованов.

Fishnews