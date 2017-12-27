Новости
Вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ

Аркадий Дворкович заинтересовался сахалинским лососем

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Росрыболовству создать рабочую группу по вопросам лососевого хозяйства Сахалинской области. До 20 февраля в правительстве ждут предложения по результатам ее деятельности.

Поручение организовать рабочую группу по вопросам сохранения, промысла и воспроизводства лосося в Сахалинской области зампред правительства РФ Аркадий Дворкович дал в начале декабря.

Группа, как предполагается, должна обеспечить изучение вопроса взаимодействия РАН, рыбохозяйственных институтов и экологических организаций для проведения на Сахалине совместных исследований, «необходимых для регулирования промысла и воспроизводства тихоокеанских лососей, выявления причин снижения их добычи (вылова), а также проведения комплексной инвентаризации нерестового фонда».

Предполагается также, что будет проработан вопрос внесения изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна – в части дополнительных ограничений добычи на реках острова; возможность введения моратория на формирование новых рыбопромысловых участков на реках, протоках и в заливах лагунного типа.

Судя по списку поручений, рабочей группе также предстоит заняться вопросом обеспечения паритетного участия в составе комиссии по анадромным представителей рыбацкого сообщества и общественных организаций с одной стороны и госорганов – с другой.

Также в перечне поручений – изучение вопросов рыбоохраны, деятельности рыбоводных заводов, привлечения местного населения к работам, связанным с добычей лососевых. В сферу внимания попали и критерии, которые используются при проведении конкурсов по распределению рыбопромысловых и рыбоводных участков.

Участие в рабочей группе должны принять представители Минвостокразвития, ФАС, ФСБ, МВД, бизнеса, властей Сахалинской области, научно-исследовательских организаций Росрыболовства и РАН.

Как стало известно Fishnews, Росрыболовство уже обратилось к отраслевым институтам по подготовке исследований, проработке изменений правил рыболовства и представительству в группе. Практически все предложения уже направлены, дальше работа будет планово вестись в рамках реализации поручений, сообщил начальник управления науки и образования Росрыболовства Сергей Голованов.

Fishnews
НазадМетки: ФАСлососьправительстворосрыболовствосахалин

Похожие новости

27 декабря 2017 года

Перезакрепление долей квот – приоритетная задача

Росрыболовство готовится к перезаключению порядка 7 тыс. договоров о закреплении долей квот. По словам главы ведомства Ильи Шестакова, в процедуре примут участие наблюдатели от ВАРПЭ и Общественного совета при ФАР.

«Прибрежники» напряженно ждут квот

Предприятия, работающие в режиме прибрежного рыболовства в подзоне Приморье, столкнулись с вопросом организации промысла в следующем году. Обращение по проблеме власти Приморского края решили направить заместителю министра сельского хозяйства – главе Росрыболовства Илье Шестакову.

Росрыболовство рассчитывает на эффект от портовых проектов

В этом году заключено большое количество договоров аренды портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков. При этом арендаторы приняли на себя инвестиционные обязательства.

Инвестквоты поделят на аукционах

Аукционы на понижение придется проводить по всем типам заявок на инвестквоты кроме крупно- и среднетоннажных судов для Дальневосточного бассейна. В Росрыболовстве рассчитывают, что остатки «судовых» квот компании доберут уже в 2018 г.

«Краснокнижных» рыб хотят уберечь от глобальной сети

На заседании правительства одобрили поправки, ужесточающие уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю редкими водными биоресурсами и другими животными. Необходимость изменений вызвана массовыми случаями продажи особо ценной фауны в интернете.

Терминал «Сероглазка» - в лучших инвесторах Камчатки

В Камчатском крае впервые вручили премию «Инвестор года-2017». Одним из ее лауреатов стала компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо»), реализующая крупный проект по перевалке рыбопродукции.

Лента новостей

27 декабря 2017 года

Перезакрепление долей квот – приоритетная задача

Росрыболовство готовится к перезаключению порядка 7 тыс. договоров о закреплении долей квот. По словам главы ведомства Ильи Шестакова, в процедуре примут участие наблюдатели от ВАРПЭ и Общественного совета при ФАР.

Как не прогадать с икрой, рассказал Роспотребнадзор

В преддверии новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору красной икры. Ведомство рассказало, на какие моменты обратить внимание, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт.

«Прибрежники» напряженно ждут квот

Предприятия, работающие в режиме прибрежного рыболовства в подзоне Приморье, столкнулись с вопросом организации промысла в следующем году. Обращение по проблеме власти Приморского края решили направить заместителю министра сельского хозяйства – главе Росрыболовства Илье Шестакову.

Росрыболовство рассчитывает на эффект от портовых проектов

В этом году заключено большое количество договоров аренды портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков. При этом арендаторы приняли на себя инвестиционные обязательства.

Иваси и скумбрия пришли на смену сайре

Итоги научного сопровождения пелагической путины и ее основные результаты представили на заседании биологической секции ученого совета ТИНРО-Центра. Специалисты обсудили промысел сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси).

Инвестквоты поделят на аукционах

Аукционы на понижение придется проводить по всем типам заявок на инвестквоты кроме крупно- и среднетоннажных судов для Дальневосточного бассейна. В Росрыболовстве рассчитывают, что остатки «судовых» квот компании доберут уже в 2018 г.

«Краснокнижных» рыб хотят уберечь от глобальной сети

На заседании правительства одобрили поправки, ужесточающие уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю редкими водными биоресурсами и другими животными. Необходимость изменений вызвана массовыми случаями продажи особо ценной фауны в интернете.

Терминал «Сероглазка» - в лучших инвесторах Камчатки

В Камчатском крае впервые вручили премию «Инвестор года-2017». Одним из ее лауреатов стала компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо»), реализующая крупный проект по перевалке рыбопродукции.

Водоросль ведет к успеху корейский экспорт продуктов

Поставки водоросли порфиры из Кореи на внешние рынки достигли рекордного показателя в 500 млн долларов. Еще десять лет назад стоимостные объемы экспорта этого продукта составляли лишь 60 млн долларов. У властей страны в связи с этим большие планы.

26 декабря 2017 года

Сенаторы дали добро отсрочке по электронной ветсертификации

Совет Федерации одобрил закон, который продляет переходный период для внедрения электронной ветеринарной сертификации до 1 июля 2018 г. Также предусматриваются случаи, когда оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на бумаге можно будет и после этой даты.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Горбуша показала интересный результат

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Об уроках лососевой путины

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Перегрузы припасов в штормовых укрытиях – вопрос с простым решением

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир БАРДЫК

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Владимир БАРДЫК

Причина трагедий на море – нарушение элементарных правил

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Все материалы

Крупным планом

Судну «Ковда» предстоит стоять у причала еще семь месяцев до начала промысла гребешка

Мурманский гребешок не угодил науке

Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

«Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

Крабовый промысел

Крабовый шок

В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат

Сдержанный оптимизм «Островного»

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.