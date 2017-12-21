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Лососевая икра – популярный деликатес для новогодних праздников

Как не прогадать с икрой, рассказал Роспотребнадзор

В преддверии новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору красной икры. Ведомство рассказало, на какие моменты обратить внимание, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт.

Первый совет – не покупать икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Также федеральная служба рекомендует внимательно читать этикету: на ней должно быть написано название рыбы, дата изготовления продукта и дата фасовки.

Кроме того, маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть выбита изнутри, обращает внимание Роспотребнадзор.

Не рекомендуется приобретать продукт, в состав которого входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2010 г. она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Крышка консервы не должна проминаться и быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью.

Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, без пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки – «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали, отметили в федеральной службе.

Натуральные икринки имеют ядро, искусственные – однородны. Кроме того, натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных более жесткая.

Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду, рассказали в Роспотребнадзоре.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6 °С на нижней полке. После вскрытия икру следует употребить в течение трех суток, переложив ее из жестяной банки в чистую сухую стеклянную емкость.

«Если в случае приобретения красной икры у вас возникли сомнения в ее качестве и безопасности, обращайтесь в территориальное управление Роспотребнадзора по субъекту РФ для проведения проверочных мероприятий с лабораторным контролем», – напомнили в ведомстве.

Fishnews
НазадМетки: икрароспотребнадзор

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