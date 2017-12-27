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Правительство Таиланда по итогам инспекции в апреле прошлого года отказало в выдаче лицензий почти 1900 рыболовным судам. Фото Bangkok Post

Власти Таиланда выкупят у рыбаков бесполезные суда

В Королевстве Таиланд без лицензий на промысел остались 1900 траулеров, которые не подошли под новые критерии для глубоководного рыболовства. В качестве примиряющего жеста правительство согласилось приобрести этот флот у предпринимателей.

Королевство Таиланд ужесточило законодательство в области рыболовства по требованию ЕС, сообщает корреспондент Fishnews. Евросоюз пригрозил ввести эмбарго на тайские уловы, утверждая, что страна, в частности, недостаточно контролирует свой промысел.

По итогам инспекции в апреле прошлого года правительство отказало в выдаче лицензий почти 1900 судам. Координационный комитет, занимающийся разработкой национальной политики в области рыболовства, согласовал решение о покупке ставших бесполезными рыболовных траулеров. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны Таиланда полковник Конгчип Тантраванич.

В основе новой политики страны в области рыболовства лежит принцип максимально устойчивого промысла, призванный решить проблему с переловом. Этой устойчивости власти добиваются сокращением числа рыбацких судов и дней промысла (с 300 до 210), пишет Bangkok Post.

Тайская рыболовная ассоциация, представляющая интересы владельцев крупных траулеров, подала правительству петицию с требованием помочь пострадавшим от нововведений рыбакам. В частности, они попросили власти выкупить у предприятий суда для возмещения убытков. По информации зарубежного издания, отраслевое объединение, в которое входит около 57 организаций в прибрежных провинциях, пригрозило устроить марш к Дому правительства.

Тем временем координационный комитет согласовал создание специального фонда для помощи нуждающимся рыбакам. В качестве первого шага в фонд планируется направить 130 млн бат (около 228,18 млн рублей) из средств от продажи лицензий на промысел. Еще 650 млн бат (примерно 1,14 млрд рублей) будет получено в качестве льготного кредита от Банка Таиланда. Власти страны рассчитывают, что такое решение вопроса станет своеобразным новогодним подарком рыбакам.

Fishnews
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