28 декабря 2017 года

Россия завершает год с прибавкой по уловам

К 27 декабря отечественные рыбаки добыли 4,71 млн тонн водных биоресурсов, на 2,5% превысив уровень прошлого года. Прибавки отмечены по всем бассейнам, кроме Азово-Черноморского.

Уловы в Дальневосточном бассейне превысили 3 млн тонн, это на 300 тонн больше показателя на отчетную дату 2016 г. На промысле минтая освоено 1 млн 711,8 тыс. тонн, прибавка – 6,9 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне освоено 561 тыс. тонн ВБР, на 4 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Трески поймано 391,8 тыс. тонн (+4,2 тыс. тонн), пикши – 103,7 тыс. тонн (-8,8 тыс. тонн).

Общий вылов в Балтийском море составил 73,5 тыс. тонн, что выше уровня 2017 г. на 200 тонн. Промысел шпрота принес 37 тыс. тонн, что больше показателя на отчетную дату прошлого года на 3 тыс. тонн. Уловы сельди снизились на 2 тыс. тонн – до 22,1 тыс. тонн.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна выловили 87,2 тыс. тонн водных биоресурсов (-13,6 тыс. тонн). На промысле хамсы добыто 47,5 тыс. тонн, это на 900 тонн больше, чем на аналогичную дату 2017 г. Тюльки поймано 5,4 тыс. тонн (-1,9 тыс. тонн).

В Каспийском бассейне общий вылов ВБР вырос на 3,4 тыс. тонн к уровню прошлого года – до 71,4 тыс. тонн. Уловы кильки составили 1 тыс. тонн (-500 тонн), крупных и мелких пресноводных видов – 32,4 тыс. тонн (+500 тонн).

В зонах иностранных государств российские суда наловили 483,5 тыс. тонн. Прибавку – 63,7 тыс. тонн – обеспечил промысел в водах Анголы, Марокко и Японии. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 310,3 тыс. тонн. Уровень прошлого года превышен на 59,1 тыс. тонн за счет вылова в районе регулирования НЕАФК.

Fishnews