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Крабы-стригуны опилио

Где прибавилось краба и креветок – рассказала наука

В ТИНРО-Центре состоялся специализированный совет по промысловым беспозвоночным. Был отмечен рост запасов северной и гребенчатой креветок в заливе Петра Великого, а также краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне.

На юге Камчатки недостача бэрди

Как рассказал заведующий лабораторией КамчатНИРО Павел Иванов, концентрация краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне сильно понизилась, промысловая обстановка ухудшилась, суда перестали укладываться в рамки существующей величины нагрузки. В связи с этим в 2018 г. планируется провести ресурсные исследования и мониторинг промысла, по итогам которых можно будет рассчитать актуальные нормы минимальных суточных уловов. Специалисты подчеркивают, что концентрации краба-стригуна бэрди снижаются на фоне роста численности камчатского краба.

Планируемые на 2018 г. исследования также позволят получить материалы для уточнения рекомендуемых объемов вылова северной креветки в Камчатско-Курильской подзоне. Кроме того, эти съемки помогут определить суточную норму по синему крабу на Западной Камчатке.

В Приморье прибавилось креветок

Научный сотрудник ТИНРО-Центра Илья Корнейчук рассказал о результатах мониторинга состояния запасов северной и гребенчатой креветок в заливе Петра Великого в июле-августе. Исследования подтвердили рост промысловой биомассы обоих видов на свале глубин залива, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Опыт сезонных наблюдений по оценке запаса этих креветок, рассчитанного по данным летних и весенних съемок, показал, что значения биомассы разнятся вдвое и более раза. Ученые связывают это с миграционной активностью креветок. Основные скопления северной креветки были отмечены в западной части залива Петра Великого. По мнению специалистов, с учетом данных этого года допустимый объем изъятия на 2019 г. северной и гребенчатой креветок в южной части подзоны Приморье может быть увеличен.

К размеру ангулятуса – особый подход

Также члены совета рассмотрели рекомендации к корректировке промеры краба-стригуна ангулятуса Охотского и Берингова морей. С этим вопросом к ученым обращались пользователи. В Восточно-Сахалинской подзоне средние размеры взрослых самцов мельче, чем в Охотском море и у Восточной Камчатки, поэтому для увеличения освоения квот было предложено уменьшить промысловую меру до 100 мм по ширине карапакса. Для Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзон и центральной части Охотского моря специалисты рекомендуют изменить промысловую меру ангулятуса до 110 мм.

У опилио «демографический взрыв»

Съемки ТИНРО-Центра показали резкое увеличение запаса краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне. Кроме того, рост запасов наблюдается у синего краба в районе Южных Курил. Ученые планируют подготовить биообоснования корректировок объемов допустимого изъятия этих видов на 2019 г.

Исследования МагаданНИРО в Северо-Охотоморской подзоне также показали положительную динамику запасов некоторых объектов. Представители институтов обсудили возможности увеличения количества съемок в Северо-Охотоморской подзоне в будущем году.

Fishnews
НазадМетки: камчаткакрабкреветка

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