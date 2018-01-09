09 января 2018 года

2018 год пройдет под знаком кильки

Новый год в КаспНИРХ объявлен Годом каспийской кильки. Институт собирается провести ряд научных мероприятий, посвященных изучению этого объекта.

В Каспийском НИИ рыбного хозяйства планируют заложить традицию посвящать целый год одному из представителей ихтиофауны Волго-Каспия. 2018-й пройдет под знаком каспийской кильки, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

«Когда-то в Каспийском море добывали более 300 тыс. тонн кильки, сейчас же лов практический отсутствует. Институт должен приложить все силы, чтобы восстановился промысел такого ценного ресурса», - отметил директор КаспНИРХ Арсен Мирзоян

Каспийская килька – перспективный промысловый вид, обитающий в Каспийском море. В следующем году планируется провести ряд научных мероприятий и практико-ориентированных образовательных акций, посвященных этой рыбе.

Fishnews