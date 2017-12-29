09 января 2018 года

В Крыму прибавилось рыбаков

Количество пользователей водных биоресурсов Крыма выросло более чем втрое после вхождения полуострова в состав России. В Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства эту тенденцию объясняют особенностями разрешительной и налоговой политики.

К марту 2014 г. – ко времени присоединения к РФ – рыболовством на Крымском полуострове занимались 89 предприятий и индивидуальных предпринимателей. По итогам 2015 г. рыбачил уже 181 хозяйствующий субъект; к окончанию 2016 г. - 267. А в ушедшем году число пользователей увеличилось до 304.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, рост числа пользователей обусловлен, прежде всего, существенным упрощением процедуры получения разрешительных документов для рыбопромысловой деятельности. А также прозрачностью и доступностью механизма использования права на осуществление рыболовства. Способствуют этому процессу и минимальные налоговые ставки на водные биоресурсы, отметили в теруправлении.

Fishnews