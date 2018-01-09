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Дом Правительства РФ. Фото из открытых источников

Маркировка пойдет во спасение животных

С 2019 г. Правительство РФ будет наделено полномочиями по утверждению перечня товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Обязанность по маркированию может быть установлена в том числе в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты животных.

Правительство наделяется полномочиями утверждать перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Такие изменения предусмотрены федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 487, он вступит в силу с 1 января 2019 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Обязанность хозяйствующих субъектов по маркированию может быть установлена «в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты общественной морали и правопорядка, охраны окружающей среды, животных и растений, культурных ценностей, выполнения международных обязательств РФ и (или) обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Если предприятие не исполнило обязанность по маркировке, оно понесет ответственность, говорится в новом законе.

Также предусматривается, что Правительство РФ вправе устанавливать дополнительный обязательный реквизит кассового чека или бланка строгой отчетности – «код товара», позволяющий идентифицировать товар либо код товарной номенклатуры.

Напомним, что Федеральное агентство по рыболовству в прошлом году сообщало о разработке совместно с Минпромторгом проекта системы по маркировке продукции из осетровых. Проект поддержал ряд компаний, осуществляющих товарное выращивание ценной рыбы, они заявили о готовности тестирования создаваемой системы прослеживаемости в рамках добровольного эксперимента, рассказали в декабре в пресс-службе Росрыболовства.

Fishnews
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