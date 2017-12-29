ООН учредила День борьбы с браконьерством

29 декабря 2017 года
По предварительным данным, в 2018 г. в Сахалинской области можно будет выловить около 86 тыс. тонн горбуши и 29,2 тыс. тонн кеты. Основания для оптимизма ученым дают хорошие скаты молоди горбуши на северо-востоке Сахалина и Итурупе, однако в ряде районов ситуация не столь благополучна.
Семь участков для товарного рыбоводства на Ладожском озере распределили по итогам аукциона в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства.
28 декабря 2017 года
В вытеснении аквакультурных хозяйств из границ ООПТ Приморского края заинтересованы не только браконьеры, отмечает заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев.
В День спасателя отличившимся членам экипажей Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ вручили почетные грамоты и объявили благодарности. За год суда отряда 25 раз приходили на помощь рыбакам.
26 декабря 2017 года
На круглом столе в Совете Федерации сенаторы обсудили меры по охране водных биоресурсов и предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла как в морских акваториях, так и во внутренних водоемах.
22 декабря 2017 года
Правительство РФ исключило Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 гг. Предприятие занимается аквакультурой в Волгоградской области.
09 января 2018 года
Поручения по поддержке судостроения на заводах ДФО дал по итогам заседания «рыбной» подкомиссии вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев. В частности, речь идет о корректировке механизма утилизационного гранта.
С 2019 г. Правительство РФ будет наделено полномочиями по утверждению перечня товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Обязанность по маркированию может быть установлена в том числе в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты животных.
Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, результаты непростой лососевой путины, вступление в силу «рыбного» техрегламента и новые документы по электронной ветсертификации – о важных событиях 2017 года и перспективах 2018-го в традиционном обзоре Fishnews.
Второй год подряд прибрежные уловы рыбаков Республики Корея не достигают 1 млн тонн, это вызывает беспокойство в отрасли. Президент Мун Чжэ Ин поставил задачу нарастить добычу до 1,1 млн тонн к 2022 г.
Количество пользователей водных биоресурсов Крыма выросло более чем втрое после вхождения полуострова в состав России. В Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства эту тенденцию объясняют особенностями разрешительной и налоговой политики.
По квотам добычи на инвестиционные цели вновь возможны изменения. Задачу в этой сфере правительству поставил глава государства Владимир Путин.
Президент Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Бурятии и Иркутской области принять дополнительные меры по трудоустройству людей, потерявших работу в результате запрета на промысел байкальского омуля.
Новый год в КаспНИРХ объявлен Годом каспийской кильки. Институт собирается провести ряд научных мероприятий, посвященных изучению этого объекта.
Оздоровлению Волги посвящен специальный приоритетный проект. Запланированные меры включили в число 100 важных социально-экономических решений 2017 г., принятых правительством.
29 декабря 2017 года
Правительству России поручено продумать механизмы стимулирования и привлечения хозяйствующих субъектов к участию в биржевых торгах. Соответствующее поручение вошло в Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг.