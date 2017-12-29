09 января 2018 года

ООН учредила День борьбы с браконьерством

Организация Объединенных Наций утвердила Международный день борьбы с ННН-промыслом – 5 июня. В этот день в 2016 г. вступило в силу соглашение ФАО о мерах государства порта.

Генассамблея ООН одобрила два мероприятия, связанных с рыболовством. Их единогласно поддержали государства – члены Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Так, 5 июня провозгласили Международным днем борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.

Именно в этот день Соглашение о мерах государства порта (СМГП) официально вступило в силу. Это первый международный договор, разработанный для борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.

Также ООН объявила 2022 г. Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО. Планируется, что это поможет обратить внимание на мелких рыбаков, в том числе женщин, – на них приходится 90% мировой рабочей силы в рыбном промысле.

Кроме того, Организация Объединенных Наций утвердила Десятилетие семейных фермерских хозяйств, Всемирный день пчел, Международный год верблюдовых.

«Я приветствую одобрение странами-членами ООН этих важных вопросов в сфере производства продовольствия и сельского хозяйства. Празднование этих дат, которое начнется в следующем году, поможет привлечь внимание и создать дополнительный импульс для скорейшего достижения нулевого голода к 2030 году», – заявил генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва.

Fishnews