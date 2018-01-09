10 января 2018 года

Крупнейшему эстуарию США грозит крабовый замор

Мелководье Чесапикского залива кишит тысячами голубых крабов, оказавшихся на грани гибели. Загрязнение воды вызывает интенсивное цветение водорослей, из-за которого в глубинах возникает нехватка кислорода.

Эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) бьют тревогу: многие водоемы в мире постепенно превращаются в «мертвые зоны» – районы с кислородной недостаточностью. Они являются серьезной угрозой не только для рыбы, устриц и крабов, но и для людей, доходы которых полностью зависят от рыбного хозяйства.

Число таких зон растет из года в год. «Мертвые зоны» появились в Балтийском и Черном морях, Каттегатском проливе между Швецией и Данией, скандинавских фьордах и на севере Адриатического моря.

Одной из «мертвых зон» стал Чесапикский залив в Соединенных Штатах – эстуарий реки Саскуэханна. Как сообщили Fishnews в Центре новостей ООН, в один из самых известных природных ландшафтов Северной Америки ежегодно в среднем попадает примерно 160 тыс. тонн азота и фосфора.

«На протяжении десятилетий этот залив, представляющий собой крупнейшее устье Америки, куда из четырех штатов стекаются воды более 150 рек и ручьев, используется как своего рода огромная канализация.

С водой этих рек в залив поступают пестициды, фармацевтические препараты, бытовые отходы, тяжелые металлы – все, что выбрасывается из жилых домов, с ферм и предприятий», - говорится в пресс-релизе ЮНЕП.

Эксперты отмечают, что загрязнение Чесапикского залива смертельным коктейлем из токсинов и пищевых отходов вызывает интенсивное цветение водорослей. Это затрудняет проникновение солнечного света в глубины. Когда водоросли умирают и гниют, в воде уменьшается содержание кислорода, что приводит к гибели рыб, крабов и растительности.

Мелководье Чесапикского залива кишит тысячами голубых крабов. Многие гурманы называют такую картину «крабовым пиром». Однако они заблуждаются, отмечают эксперты. Это отнюдь не радостное явление: крабы отчаянно пытаются выбраться из «мертвой зоны» залива, где им не хватает кислорода.

К борьбе за жизнь в Чесапикском заливе подключились многие экологи, представители академических кругов и НПО. В ЮНЕП рассказали, что в результате десятилетних усилий в заливе появляются признаки улучшения ситуации. «Мертвая зона» медленно сокращается, популяции рыбы, голубых крабов и устриц начинают восстанавливаться.

Содержание азота и фосфора в водоеме уменьшается, однако о полном восстановлении бухты говорить пока рано, подчеркивают эксперты.

Fishnews