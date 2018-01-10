10 января 2018 года

План теруправления Росрыболовства возмутил прокуратуру

В Генпрокуратуре посчитали, что установление Нижнеобским теруправлением плана по привлечению к административной ответственности поднадзорных объектов не отвечает закону.

Управление Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе проверило, как соблюдаются требования законодательства о государственном контроле (надзоре) в Нижнеобском теруправлении Росрыболовства.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе надзорного ведомства, приказом руководителя территориального управления в марте прошлого года было утверждено Положение о системе оценки результативности и эффективности деятельности обособленных структурных подразделений. При этом было задано плановое значение показателя привлечения к административной ответственности поднадзорных юридических лиц и их руководителей за определенный отчетный период.

Однако, полагают в прокуратуре, эта норма противоречит закрепленному законом принципу презумпции добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также грубо нарушает права хозяйствующих субъектов, создавая условия для административного произвола в отношении них.

В связи с этим заместитель генпрокурора Юрий Пономарев принес протест на указанный правовой акт.

Акт прокурорского реагирования удовлетворен в полном объеме, нормы ведомственного приказа и утвержденного им положения приведены в соответствие с федеральным законодательством, сообщили в пресс-службе.

Fishnews