План теруправления Росрыболовства возмутил прокуратуру

10 января 2018 года
Правила предоставления и распределения субсидий для аквакультуры изложили в новой редакции. В частности, изменились формулы расчета выделяемых средств.
09 января 2018 года
С 2019 г. Правительство РФ будет наделено полномочиями по утверждению перечня товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Обязанность по маркированию может быть установлена в том числе в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты животных.
Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, результаты непростой лососевой путины, вступление в силу «рыбного» техрегламента и новые документы по электронной ветсертификации – о важных событиях 2017 года и перспективах 2018-го в традиционном обзоре Fishnews.
Количество пользователей водных биоресурсов Крыма выросло более чем втрое после вхождения полуострова в состав России. В Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства эту тенденцию объясняют особенностями разрешительной и налоговой политики.
29 декабря 2017 года
В новом году вступает в силу целый ряд изменений правовой базы. Fishnews обобщил информацию о том, какие перемены ждут отрасль.
Выставка, завершившая проект «Дни Дальнего Востока в Москве», наглядно показала, как тесный диалог с рыбаками позволяет найти правильные решения по продвижению новых продуктов и услуг, считает генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.
10 января 2018 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу представить возможные меры по расширению доступа предприятий к получению инвестиционных квот. Указание дано в рамках исполнения поручения президента.
Правила предоставления и распределения субсидий для аквакультуры изложили в новой редакции. В частности, изменились формулы расчета выделяемых средств.
В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю водными биоресурсами и другими животными. Предусмотрено наказание за покупку и продажу «краснокнижных» видов через интернет.
В Республике Татарстан создан региональный госзаказник «Нерестилище стерляди». Новая ООПТ должна обеспечить благоприятные условия для воспроизводства популяции ценного вида осетровых.
Мелководье Чесапикского залива кишит тысячами голубых крабов, оказавшихся на грани гибели. Загрязнение воды вызывает интенсивное цветение водорослей, из-за которого в глубинах возникает нехватка кислорода.
09 января 2018 года
Поручения по поддержке судостроения на заводах ДФО дал по итогам заседания «рыбной» подкомиссии вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев. В частности, речь идет о корректировке механизма утилизационного гранта.
Организация Объединенных Наций утвердила Международный день борьбы с ННН-промыслом – 5 июня. В этот день в 2016 г. вступило в силу соглашение ФАО о мерах государства порта.
С 2019 г. Правительство РФ будет наделено полномочиями по утверждению перечня товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Обязанность по маркированию может быть установлена в том числе в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты животных.
Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, результаты непростой лососевой путины, вступление в силу «рыбного» техрегламента и новые документы по электронной ветсертификации – о важных событиях 2017 года и перспективах 2018-го в традиционном обзоре Fishnews.
Второй год подряд прибрежные уловы рыбаков Республики Корея не достигают 1 млн тонн, это вызывает беспокойство в отрасли. Президент Мун Чжэ Ин поставил задачу нарастить добычу до 1,1 млн тонн к 2022 г.