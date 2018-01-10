Стерляди Татарстана помогут заказником

Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, результаты непростой лососевой путины, вступление в силу «рыбного» техрегламента и новые документы по электронной ветсертификации – о важных событиях 2017 года и перспективах 2018-го в традиционном обзоре Fishnews.

С 2019 г. Правительство РФ будет наделено полномочиями по утверждению перечня товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Обязанность по маркированию может быть установлена в том числе в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты животных.

Поручения по поддержке судостроения на заводах ДФО дал по итогам заседания «рыбной» подкомиссии вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев . В частности, речь идет о корректировке механизма утилизационного гранта.

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю водными биоресурсами и другими животными. Предусмотрено наказание за покупку и продажу «краснокнижных» видов через интернет.

Правила предоставления и распределения субсидий для аквакультуры изложили в новой редакции. В частности, изменились формулы расчета выделяемых средств.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу представить возможные меры по расширению доступа предприятий к получению инвестиционных квот. Указание дано в рамках исполнения поручения президента.

Правительство ждет предложения по инвестквотам до 15 февраля Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу представить возможные меры по расширению доступа предприятий к получению инвестиционных квот. Указание дано в рамках исполнения поручения президента.

Для аквакультуры обновили правила получения субсидий Правила предоставления и распределения субсидий для аквакультуры изложили в новой редакции. В частности, изменились формулы расчета выделяемых средств.

Новые меры против браконьеров оценят депутаты В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю водными биоресурсами и другими животными. Предусмотрено наказание за покупку и продажу «краснокнижных» видов через интернет.

План теруправления Росрыболовства возмутил прокуратуру В Генпрокуратуре посчитали, что установление Нижнеобским теруправлением плана по привлечению к административной ответственности поднадзорных объектов не отвечает закону.

Крупнейшему эстуарию США грозит крабовый замор Мелководье Чесапикского залива кишит тысячами голубых крабов, оказавшихся на грани гибели. Загрязнение воды вызывает интенсивное цветение водорослей, из-за которого в глубинах возникает нехватка кислорода.

Дальневосточные верфи решили поддержать комплексно Поручения по поддержке судостроения на заводах ДФО дал по итогам заседания «рыбной» подкомиссии вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев. В частности, речь идет о корректировке механизма утилизационного гранта.

ООН учредила День борьбы с браконьерством Организация Объединенных Наций утвердила Международный день борьбы с ННН-промыслом – 5 июня. В этот день в 2016 г. вступило в силу соглашение ФАО о мерах государства порта.

Маркировка пойдет во спасение животных С 2019 г. Правительство РФ будет наделено полномочиями по утверждению перечня товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Обязанность по маркированию может быть установлена в том числе в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты животных.

О квотах, портах и крабе Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, результаты непростой лососевой путины, вступление в силу «рыбного» техрегламента и новые документы по электронной ветсертификации – о важных событиях 2017 года и перспективах 2018-го в традиционном обзоре Fishnews.