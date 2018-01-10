Стерляди Татарстана помогут заказником
В Республике Татарстан создан региональный госзаказник «Нерестилище стерляди». Новая ООПТ должна обеспечить благоприятные условия для воспроизводства популяции ценного вида осетровых.
Соответствующее постановление правительства республики подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.
Заказник общей площадью 1750 га расположен на территориях Агрызского, Елабужского, Лаишевского, Мамадышского, Менделеевского, Рыбно-Слободского, Тукаевского и Чистопольского районов.
ООПТ включает нерестилища «Атабаевское колено», «Берсутское», «Вандовское», «Галактионовское», «Мешинское», «Усть-Ижевское», «Запретная зона Нижнекамской ГЭС», «Сокольское», «Муратовское» и «Тройурайское».
Как сообщает корреспондент Fishnews, в заказнике запрещена любая деятельность, угрожающая популяции стерляди. В частности, не разрешаются промышленное рыболовство, геологоразведка и разработка полезных ископаемых, взрывные работы, строительство промышленных объектов и коммуникаций, а также сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических коллекций. На ООПТ можно заниматься любительской рыбалкой, рыболовством в научно-исследовательских и контрольных целях.
Fishnews