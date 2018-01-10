10 января 2018 года

Росрыболовство определило, как хранить изъятое

Федеральное агентство по рыболовству установило процедуру хранения изъятых вещей и документов на то время, пока не рассмотрено административное дело. Правилами должны руководствоваться территориальные управления ведомства.

Порядок утвержден приказом Росрыболовства от 11 сентября 2017 г. № 616. Правила хранения распространяются в том числе на предметы и орудия совершения административного правонарушения, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что все изымаемые вещи и документы должны перечисляться в протоколе либо в специальной описи, которая является его неотъемлемой частью. Вещи и документ нужно помещать в упаковку, которая не позволяет их повредить. Потребуется специальный ярлык, содержащий в том числе подписи лиц, у которых произведено изъятие.

Хранить вещи и документы нужно в специализированном помещении территориального управления. Такие места должны быть оборудованы охранной сигнализацией, а также опечатаны. Для учета изъятых вещей и документов в теруправлении необходимо вести специальный журнал.

Если габариты изъятого не позволяют держать его в теруправлении, его можно передать организации, оказывающей услуги складского хранения.

Использовать изъятые вещи и документы для целей, не связанных с производством по административному делу, не допускается.

Предусмотрено также, каким образом изъятые вещи и документы передаются по месту рассмотрения административного дела и каким образом они выдаются собственнику.

Fishnews