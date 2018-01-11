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Первый президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Владимир КАМЕНЦЕВ

У истоков ВАРПЭ

В этом году отмечает юбилей важнейшее объединение рыбной отрасли России – ВАРПЭ. Fishnews открывает серию публикаций, посвященную этому событию.

8 января исполнилось 90 лет со дня рождения первого президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Владимира Каменцева (8 января 1928 г. – 3 мая 2003 г.).

Вся жизнь Владимира Михайловича была связана с рыбной отраслью. С 1957 по 1962 гг. он работал в Мурманске, в Управлении тралового флота объединения «Мурманрыба», в Мурманском Совете народного хозяйства.

С 1962 по 1986 гг. Владимир Каменцев трудился в «штабе» советского рыбохозяйственного комплекса – Госкомитете по рыбному хозяйству СССР, затем в Министерстве рыбного хозяйства СССР. С октября 1965 г. по февраль 1979 г. являлся первым заместителем министра рыбного хозяйства СССР, а с февраля 1979 г. по сентябрь 1986 г. – министром рыбного хозяйства СССР. В 1986 – 1989 гг. продолжил работу на посту заместителя председателя Совета Министров СССР.

Владимир Михайлович Каменцев стал первым президентом Всероссийской ассоциации рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Благодаря его авторитету и большому опыту государственной работы ВАРПЭ с самого момента создания стала авторитетным сообществом профессионалов отрасли в самый сложный период развития российского рыбохозяйственного комплекса.

Сейчас ассоциация объединяет предприятия в сфере добычи, переработки, хранения и транспортировки продукции из водных биоресурсов, в области аквакультуры. ВАРПЭ занимается решением вопросов предоставления прав на вылов, налоговой политики в отрасли, снятием избыточных административных барьеров, повышением качества и продвижением отечественной рыбопродукции.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураварпэмурманск

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