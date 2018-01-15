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Прибрежный лов у берегов Сахалина

Заявки от желающих заниматься «прибрежкой» ждут в сентябре

Минсельхоз определил порядок подачи заявления о том, какой вид рыболовства предприятие собирается осуществлять в расчетному году, – промышленное или прибрежное.

Согласно обновленному закону о рыболовстве, привычного деления на прибрежные и промышленные квоты не будет. Договоры о закреплении доли квоты в морских водах, о закреплении доли международной квоты, предоставленной РФ, будут предусматривать условия осуществления промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства. Вид рыболовства, осуществляемого в расчетном году, будет определяться по заявлению пользователя. При определении лимитов для «прибрежки» – повышающий коэффициент 1,2.

Теперь официально опубликован приказ Минсельхоза, утверждающий порядок подачи заявления об определении вида рыболовства, осуществляемого в расчетном году, – от 4 сентября 2017 г. № 458. Документ вступит в силу с 1 апреля 2018 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, заявление должно подаваться в Росрыболовство по каждому договору о закреплении доли квоты.

При этом есть разбивка по срокам – в зависимости от того, какой вид рыболовства выбирает предприятие. Если «прибрежку» – то с 1 по 21 сентября года, предшествующего году осуществления рыболовства. Если промышленное – с 1 сентября года, предшествующего осуществлению рыболовства, по 1 сентября года осуществления рыболовства.

Приводится перечень сведений, которые нужно будет указывать в заявке. В частности, в случае с прибрежным рыболовством потребуется сообщить название прибрежного региона, в котором зарегистрирован заявитель.

Fishnews
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