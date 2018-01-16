Хакасские озера предложили для аквакультуры

16 января 2018 года
Проект постановления о предоставлении инвестквот по крабу находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Предполагается собрать ведомства для обсуждения имеющейся позиции, рассказал руководитель профильного департамента Минсельхоза Евгений Кац.
15 января 2018 года
Минсельхоз определил порядок подачи заявления о том, какой вид рыболовства предприятие собирается осуществлять в расчетному году, – промышленное или прибрежное.
Квоты на добычу палтусов в Дальневосточном бассейне внесены в базу данных отраслевой системы мониторинга под общим кодом. Тем не менее в промысловой отчетности палтуса нужно указывать в соответствии с видовым составом.
Крымские рыбаки существенно увеличили добычу хамсы. За первую десятидневку января выловлено 2058 тонн. Уловы водных биоресурсов в целом выше уровня 2017 г. почти на 84%.
12 января 2018 года
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу до 15 февраля представить предложения по инвестквотам, депутатам предстоит рассмотреть новый законопроект по борьбе с браконьерством, а рыбаки побили рекорд по уловам – с таких новостей начался новый год.
В этом году отмечает юбилей важнейшее объединение рыбной отрасли России – ВАРПЭ. Fishnews открывает серию публикаций, посвященную этому событию.
16 января 2018 года
Проект постановления о предоставлении инвестквот по крабу находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Предполагается собрать ведомства для обсуждения имеющейся позиции, рассказал руководитель профильного департамента Минсельхоза Евгений Кац.
Министерство промышленности предлагает продлить программу предоставления субсидий производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом особым образом планируется поддержать продажи в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке.
В школах Астраханской области реализуется программа «Аквапоника»: дети выращивают рыбу и овощи в своеобразном симбиозе. В бизнес-проекте участвует более тысячи учеников.
В Хабаровском крае сотрудники ДПС при проверке автомашин на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре изъяли более 120 кг осетра и около 60 кг икры.
В Индии разработали типовую модель судна для глубоководного промысла, рыбаки проходят переобучение. Причиной вынужденной переориентации стало сворачивание донного лова в Полкском заливе.
15 января 2018 года
Минпромторг опубликовал каталог производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Это поможет повысить узнаваемость отечественных брендов на внутреннем рынке, полагают в министерстве.
На Камчатке благодарственное письмо от МЧС вручили капитану судна «Петр Ильичев» Анатолию Пименову. В декабре его экипаж поднял на борт северокорейских рыбаков, тонувших в Японском море.
Минсельхоз определил порядок подачи заявления о том, какой вид рыболовства предприятие собирается осуществлять в расчетному году, – промышленное или прибрежное.
Квоты на добычу палтусов в Дальневосточном бассейне внесены в базу данных отраслевой системы мониторинга под общим кодом. Тем не менее в промысловой отчетности палтуса нужно указывать в соответствии с видовым составом.
Лёгтинг – парламент Фарерских остров – круто меняет управление рыбной отраслью этого автономного региона Дании. Новый закон передает рыбные ресурсы под непосредственный контроль населения, запрещая иностранцам владеть квотами.