16 января 2018 года

Хакасские озера предложили для аквакультуры

Енисейское теруправление Росрыболовства объявило аукцион на право пользования рыбоводными участками на озерах Хакасии. Всего на торги выставлено 10 РВУ площадью от 3 до 136 га.

Озера расположены в Бейском, Алтайском и Таштыпском районах, а также городе Сорске. Участки предназначены для пастбищного рыбоводства, с победителями аукциона заключат договора пользования на 25 лет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, заявки принимаются до 14 февраля, аукцион планируется провести 2 марта в Абакане.

Fishnews