16 января 2018 года

Минпромторг решил по-своему поддержать Дальний Восток

Министерство промышленности предлагает продлить программу предоставления субсидий производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом особым образом планируется поддержать продажи в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке.

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности были утверждены постановлением Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 547.

Документ предусматривает возмещение затрат, связанных с производством и реализацией оборудования. При этом оговорено, на производителей какой продукции распространяется поддержка (по кодам ОКПД 2).

Минпромторг предложил продлить действие программы, сообщает корреспондент Fishnews. По действующему постановлению, субсидируется 15% цены оборудования (без учета НДС) при условии, что покупателю оборудования предоставлена скидка в размере не менее 15% его цены. В проекте предусмотрены особые условия при продаже оборудования покупателям, зарегистрированным на территории Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Республики Крым, Севастополя и Калининградской области. В этом случае возмещаться будет 20% цены оборудования, но скидка должна составлять не менее 20% его цены. Фраза про налог на добавленную стоимость при этом исключается.

Fishnews