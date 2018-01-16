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У науки прибавилось сведений об иваси и скумбрии

В ТИНРО-Центре завершилась отчетная сессия научных подразделений по программам исследований в 2017 г. Специалисты рассказали о сардинно-скумбриевой путине, а также об изучении сырья этих рыб.

Ученые по-прежнему используют комплексный подход к научной поддержке промысла перспективных объектов, в том числе дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. В 2017 г. специалисты исследовали их запасы, вели мониторинг условий среды обитания, оценку воздействия природных факторов на формирования скоплений. Также изучали безопасность, химический состав и ценность сырья.

Скумбрии все больше

Ведущий научный сотрудник института Дмитрий Антоненко рассказал, что запас скумбрии в северо-западной части Тихого океана в последние три года увеличивается. Это подтверждают учетные траловые съемки и данные промысловой статистики. Максимальная оценка биомассы скумбрии в прикурильских водах в 2017 г. по данным учетной съемки пришлась на август и составила 1,8 млн тонн. Эффективность промысла скумбрии в прикурильских водах в путину прошлого года значительно превысила показатели сезона 2016 г. Общий вылов российских судов составил 51 тыс. тонн.

Запасы сардины растут

Современный запас сардины в тихоокеанских водах остается низким по сравнению с высоким уровнем 1980-х гг., однако имеет тенденцию к увеличению, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра. С 2010 г. отмечается устойчивый рост общего и нерестового запаса тихоокеанской популяции иваси. По данным учетных траловых съемок прикурильских вод, максимальная оценка запаса отмечена в июне – 3,2 млн тонн. Отечественный флот добыл 15,8 тыс. тонн – больше, чем в 2016 г. Эффективность промысла судов с кошельковыми неводами оказалась выше, чем у однотипных судов с близнецовым тралом.

По словам ученого, основной вылов пришелся на последнюю декаду августа, сентябрь и первую декаду октября. Дмитрий Антоненко отметил, что подавляющее большинство судов было ориентировано на добычу скумбрии. Во второй половине путины, когда косяки скумбрии и сардины стали нагуливаться раздельно, капитаны избегали скоплений сардины.

Сокровища в тушке

Ученые рассмотрели и результаты исследований качества сырья из сардины и скумбрии и его химического состава. Специалисты провели серию испытаний с отобранными в ходе путины пробами рыбы. Тушки были надлежащим образом заморожены и хранились при температурном режиме от -18 до -25°С в течение пяти месяцев. Как рассказала заведующая лабораторией биотехнологии гидробионтов Лидия Шульгина, по показателям безопасности пищевые ткани дальневосточной сардины соответствовали требованиям Техрегламента ЕАЭС 040/2016, а также техрегламента Таможенного союза 021/2011.

Сардина и японская скумбрия разных размерных групп отличались по химическому составу: у крупных рыб было выше содержание липидов, а у мелких – содержание белков. Энергетическая ценность мяса крупной сардины составила 300,1 ккал, мелкой – 230 ккал; у крупной скумбрии – 272,5 ккал, мелкой –160,4 ккал.

В составе липидов рыб установлено высокое присутствие ценных липидов, в том числе фосфолипидов, причем в мелкой рыбе их содержание составляло 14,9%, а в крупной – 8,4%. Содержание ненасыщенных жирных кислот составляло в сардине 54-46% и 71-74% в крупной и мелкой скумбрии. Специалист подчеркнула, что в липидах скумбрии обнаружена паринаровая ЖК в количестве 5,23-8,69% (от общей суммы ЖК), обладающая сильнейшим антираковым действием. В целом суммарное содержание омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) в тканях иваси и японской скумбрии позволяет удовлетворить суточную потребность организма взрослого человека в ЖК семейства омега-3. Поэтому консервы из сардины и скумбрии, в том числе мелкоразмерных групп, будут являться дополнительным источником ценных липидов, подчеркнули в ТИНРО-Центре.

Низкая температура сохраняет полезность

Также Лидия Шульгина отметила, что при температуре не выше -25°С процессы окисления и гидролиза липидов значительно замедляются. Это обуславливает длительное сохранение качества дальневосточной сардины и японской скумбрии.

Ранее ученые института разработали обоснование по увеличению сроков годности мороженых сардины и скумбрии (до 8 и 7 месяцев соответственно). Это повысило интерес рыбаков к этим объектам, считают в ТИНРО-Центре. Исследования безопасности, качества сырья и пищевой продукции из иваси и скумбрии продолжатся.

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