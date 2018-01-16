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Обрастания каменистых выходов цистоцирой. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Ученые отмечают «водорослевые» перспективы Черного моря

Специалисты АзНИИРХ обращают внимание, что бурые водоросли рода Cystoseira, растущие в Черном море – ценное сырье для промышленности. Исследования 2006 – 2015 гг. подтвердили относительную стабильность продукционных характеристик цистозиры на северо-восточном шельфе.

В Черном море на каменистых грунтах произрастает два вида многолетней бурой водоросли цистозиры – Cystoseira barbata и Cystoseira crinita. Они образуют у побережья обширные заросли преимущественно на глубине 0,5-10 м.

Ежегодный мониторинг состояния промысловых водорослей в сублиторальной зоне северо-восточной части Черного моря в 2006 – 2015 гг. вел Азовский НИИ рыбного хозяйства. Исследования показали, что цистозира произрастает вдоль всего Кавказского промыслового района. Фитоценозы приурочены к мелководной прибрежной зоне и произрастают только на твердых грунтах скалах, валунах, камнях. Ширина зарослей зависит от рельефа дна, характера грунта, широты и протяженности скальных выходов.

Площадь пояса произрастания водорослей обусловлена геологическими особенностями дна. Максимальная биомасса цистозиры наблюдается на мысах, где устойчивые к абразии коренные породы не перекрываются наносами гальки и песка. Фитоценозы цистозиры мозаично распределены вдоль береговой линии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, исследования подтвердили относительную стабильность продукционных характеристик цистозиры на перспективных для добычи участках до изобаты 5 м. Имеется тенденция незначительного снижения запаса в течение последнего десятилетия. Промысловый запас цистозиры на северо-восточном шельфе Черного моря в последние годы (2010 – 2016 гг.) изменялся в пределах 75,3-102,2 тыс. тонн.

Бурые водоросли рода Cystoseira являются ценным сырьем для промышленности, обращают внимание в институте. В последние годы увеличилось количество публикаций, посвященных лечебным свойствам экстрактов и отдельных компонентов из бурых водорослей. Биологически активные вещества из макрофитов используют для приготовления фармацевтических, пищевых, косметических и сельскохозяйственных препаратов. Наиболее известные из них – омега-3- полиненасыщенные жирные кислоты, фитогормоны, каротиноиды, витамины, макро- и микроэлементы и т.д.

Fishnews

  • Обрастания каменистых выходов цистоцирой. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Замер и взвешивание образцов водорослей. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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