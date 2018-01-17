17 января 2018 года

Исландцам везло на мойву и путассу

Исландские промысловики в прошлом году добыли 1 млн 177 тыс. тонн водных биоресурсов - на 10% выше результата 2016 г. Прибавку обеспечили мойва и путассу.

В частности, вылов мойвы составил 197 тыс. тонн (на 95% больше, чем годом ранее), а добыча северной путассу – 229 тыс. тонн (+22%), сообщило Исландское статистическое агентство (Statistics Iceland).

Главным объектом рыбного промысла для Исландии остается треска. В прошлом году ее уловы составили 253 тыс. тонн – на 4% меньше, чем в 2016 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, также по отношению к уровню 2016 г. сократилась добыча пикши (на 6%, до 36 тыс. тонн), морского окуня (на 8%, до 59 тыс. тонн) и других донных видов. Кроме того, на 3% снизился вылов такого важного объекта, как скумбрия, – до 165 тыс. тонн.

Fishnews