ООН бьет тревогу: пресноводные – в опасности

17 января 2018 года
В Госдуму внесен проект закона, запрещающий возврат нереализованных продовольственных товаров из торговых сетей производителям и поставщикам.
IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ пройдет в Москве 27 февраля. О том, по каким принципам ведется подготовка к важнейшему для отрасли мероприятию, Fishnews рассказали в ВАРПЭ.
С начала года в Охотском море добыто более 100 тыс. тонн минтая – на 87% выше уровня 2017 г. В связи со сложной ледовой обстановкой замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил обращать особое внимание на правила безопасности.
Исландские промысловики в прошлом году добыли 1 млн 177 тыс. тонн водных биоресурсов - на 10% выше результата 2016 г. Прибавку обеспечили мойва и путассу.
Нерестовый запас белорыбицы в Волго-Каспийском бассейне продолжает сокращаться, отмечают в КаспНИРХ по итогам исследований прошлого года. Ученые оценили качественную структуру популяции.
16 января 2018 года
Специалисты АзНИИРХ обращают внимание, что бурые водоросли рода Cystoseira, растущие в Черном море – ценное сырье для промышленности. Исследования 2006 – 2015 гг. подтвердили относительную стабильность продукционных характеристик цистозиры на северо-восточном шельфе.
В ТИНРО-Центре завершилась отчетная сессия научных подразделений по программам исследований в 2017 г. Специалисты рассказали о сардинно-скумбриевой путине, а также об изучении сырья этих рыб.
Бухту Золотой Рог во Владивостоке планируется полностью очистить от сточных вод в 2019 г. За два года из краевого бюджета на эти цели направлено более 350 млн рублей.
В 2017 г. китайская госкорпорация Yantai Moon – производитель холодильного оборудования и систем кондиционирования – сменил название. Новое имя известного в мире бренда – Moon Tech (Moon Environment Technology Co., Ltd). Fishnews побывал на самой крупной производственной площадке корпорации – заводе в городе Янтай.
Проект постановления о предоставлении инвестквот по крабу находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Предполагается собрать ведомства для обсуждения имеющейся позиции, рассказал руководитель профильного департамента Минсельхоза Евгений Кац.