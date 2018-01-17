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Афганистан. В Азии темпы исчезновения пресноводных водоемов выше, чем в среднем по планете. Фото Центра новостей ООН

ООН бьет тревогу: пресноводные – в опасности

За последние 40 лет популяции пресноводных видов флоры и фауны сократились на 81%, отмечают в ООН. По данным организации, это более чем вдвое превышает темпы вымирания сухопутных и морских видов.

Исследователи из Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) объясняют сложившуюся ситуацию по большей части деградацией среды обитания: с 1900 г. на планете исчезло около 70% внутренних пресноводных водоемов. А в Азии этот показатель еще выше, сообщили Fishnews в Центре новостей ООН.

В Организации Объединенных Наций отмечают, что пресная вода составляет лишь 0,01% от мировых запасов, но на долю обитателей пресноводных водоемов приходится почти 6% всех описанных видов на планете.

Fishnews
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Лента новостей

17 января 2018 года

Торговым сетям хотят запретить возвраты

В Госдуму внесен проект закона, запрещающий возврат нереализованных продовольственных товаров из торговых сетей производителям и поставщикам.

Съезд рыбаков: как готовиться?

IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ пройдет в Москве 27 февраля. О том, по каким принципам ведется подготовка к важнейшему для отрасли мероприятию, Fishnews рассказали в ВАРПЭ.

Минтайщиков призывают к особой осторожности во льдах

С начала года в Охотском море добыто более 100 тыс. тонн минтая – на 87% выше уровня 2017 г. В связи со сложной ледовой обстановкой замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил обращать особое внимание на правила безопасности.

Исландцам везло на мойву и путассу

Исландские промысловики в прошлом году добыли 1 млн 177 тыс. тонн водных биоресурсов - на 10% выше результата 2016 г. Прибавку обеспечили мойва и путассу.

Белорыбица переживает непростые времена

Нерестовый запас белорыбицы в Волго-Каспийском бассейне продолжает сокращаться, отмечают в КаспНИРХ по итогам исследований прошлого года. Ученые оценили качественную структуру популяции.

16 января 2018 года

Ученые отмечают «водорослевые» перспективы Черного моря

Специалисты АзНИИРХ обращают внимание, что бурые водоросли рода Cystoseira, растущие в Черном море – ценное сырье для промышленности. Исследования 2006 – 2015 гг. подтвердили относительную стабильность продукционных характеристик цистозиры на северо-восточном шельфе.

У науки прибавилось сведений об иваси и скумбрии

В ТИНРО-Центре завершилась отчетная сессия научных подразделений по программам исследований в 2017 г. Специалисты рассказали о сардинно-скумбриевой путине, а также об изучении сырья этих рыб.

Золотой Рог хотят избавить от стоков в будущем году

Бухту Золотой Рог во Владивостоке планируется полностью очистить от сточных вод в 2019 г. За два года из краевого бюджета на эти цели направлено более 350 млн рублей.

MOON TECH: новое имя – знакомые технологии

В 2017 г. китайская госкорпорация Yantai Moon – производитель холодильного оборудования и систем кондиционирования – сменил название. Новое имя известного в мире бренда – Moon Tech (Moon Environment Technology Co., Ltd). Fishnews побывал на самой крупной производственной площадке корпорации – заводе в городе Янтай.

Проект по крабовым инвестквотам ждет позиции ведомств

Проект постановления о предоставлении инвестквот по крабу находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Предполагается собрать ведомства для обсуждения имеющейся позиции, рассказал руководитель профильного департамента Минсельхоза Евгений Кац.

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