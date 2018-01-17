17 января 2018 года

ООН бьет тревогу: пресноводные – в опасности

За последние 40 лет популяции пресноводных видов флоры и фауны сократились на 81%, отмечают в ООН. По данным организации, это более чем вдвое превышает темпы вымирания сухопутных и морских видов.

Исследователи из Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) объясняют сложившуюся ситуацию по большей части деградацией среды обитания: с 1900 г. на планете исчезло около 70% внутренних пресноводных водоемов. А в Азии этот показатель еще выше, сообщили Fishnews в Центре новостей ООН.

В Организации Объединенных Наций отмечают, что пресная вода составляет лишь 0,01% от мировых запасов, но на долю обитателей пресноводных водоемов приходится почти 6% всех описанных видов на планете.

Fishnews