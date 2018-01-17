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III Всероссийский съезд работников рыбного хозяйства проходил в Москве в феврале 2012 г. – впервые после десятилетнего перерыва

Съезд рыбаков: как готовиться?

IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ пройдет в Москве 27 февраля. О том, по каким принципам ведется подготовка к важнейшему для отрасли мероприятию, Fishnews рассказали в ВАРПЭ.

Кто может стать делегатом на Съезде? Предполагается, что для обсуждения важнейших вопросов рыбного хозяйства в столице соберутся участники от всех рыбацких регионов России. Делегатами могут стать представители предприятий, союзов и ассоциаций отрасли. Представители органов власти могут быть приглашенными участниками.

Норма представительства на Съезде – 1 делегат от 300 работающих в организации, основной вид деятельности которой включен в группировку 03 «Рыболовство и рыбоводство» и/или в группировку 10.2 «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

Каким образом происходит выдвижение делегатов? Выдвижение делегатов на съезд может осуществляться на общем собрании организации или совместных собраниях нескольких организаций, на региональных собраниях, конференциях, заседаниях выборных органов ассоциаций.

Алгоритм зависит от численности коллектива. Организации, в которых количество занятых соответствует норме представительства в 300 человек, проводят общее собрание по выдвижению единого делегата (делегатов) Съезда.

Организации с меньшим числом работающих для соблюдения нормы представительства могут пойти двумя путями.

Первое: провести совместное собрание с другими организациями по выдвижению единого делегата (делегатов) Съезда.

Второе: если предприятие входит в региональную отраслевую ассоциацию, оно может провести собрание, оформить решение протоколом и направить свои предложения в это объединение. На заседаниях выборных органов ассоциации на основании предложений организаций-членов выдвигают единого делегата (делегатов) Съезда от ассоциации.

На региональных собраниях, конференциях формируется общий список делегатов от регионов на основании предложений организаций.

Протоколы собраний о выдвижении делегатов подписываются председательствующим, секретарем, а также заверяются печатью организации (организаций), от которых проходило выдвижение.

При проведении региональных конференций по выдвижению делегатов будут рассматриваться предложения в резолюцию Съезда по наиболее актуальным вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

В какие сроки проходит выдвижение делегатов? Определиться с представителями необходимо до 1 февраля.

О прошлом съезде. III Всероссийский съезд работников рыбного хозяйства проходил в Москве в феврале 2012 г. – впервые после десятилетнего перерыва. На одной площадке тогда собрались представители всех основных рыбохозяйственных бассейнов страны. Одной из ключевых рекомендаций Съезда стало увеличение срока, на который будут закреплены доли квот вылова после 2018 г., причем с соблюдением исторического принципа распределения.

Инициаторами проведения IV Всероссийского съезда рыбаков выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства. Сейчас в регионах идет активная подготовка к мероприятию.

Fishnews
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