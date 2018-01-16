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О новом законопроекте рассказали на пресс-конференции 16 декабря

Торговым сетям хотят запретить возвраты

В Госдуму внесен проект закона, запрещающий возврат нереализованных продовольственных товаров из торговых сетей производителям и поставщикам.

Поправки ликвидируют лазейку

Законопроект №364444-7 дополняет закон о торговле запретом для торговых сетей «заключать договор, содержащий условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществляющему поставку продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока».

Действующий закон уже запрещает навязывать поставщикам условия о возврате непроданных продовольственных товаров, но в пояснительной записке к проекту отмечается, что по факту у производителей нет возможности отказаться от таких предложений. Это сформировало «негативную правоприменительную практику, наносящую колоссальный вред экономическим интересам и прямой ущерб сельскохозяйственным предприятиям и отечественным производителям, малому и среднему бизнесу».

На пресс-конференции 16 января один из инициаторов закона зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что запрет возврата нереализованной продукции «защищает и экономические интересы производителя и граждан Российской Федерации, и потребительские интересы», и назвала его «еще одним шагом в развитии честной конкуренции». По словам депутата, поправки одобряют большинство отраслевых ассоциаций продовольственного рынка.

Директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев подтвердил, что возможность возвратов дорого обходится отечественным производителям. «В среднем у нас потери практически по каждому направлению составляют 3-5%», – оценил он, добавив, что полный запрет такой практики имеет «очень большой потенциал по оптимизации».

Законопроект поддерживает и Федеральная антимонопольная служба. Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров предложил не останавливаться на этом, а разработать ГОСТ на услуги розничной торговли. «Если мы это сделаем, многие проблемы уйдут сами собой – не будет никаких бонусов, никакой входной платы, никакой платы за мерчендайзинг и т.д.», – считает представитель ведомства.

Он обратил внимание, что дискриминационные практики во взаимоотношениях ретейла с поставщиками постепенно сходят на нет. По результатам проверок нарушения в основном фиксируются в региональных торговых сетях. «Федеральные сети в этом отношении меньше нарушали закон о торговле», – сообщил Андрей Кашеваров.

Производители одобряют

Проблема возврата нереализованной рыбной продукции из торговых сетей стоит не так остро, считают участники рынка. Сроки хранения по замороженной рыбе или консервам достаточно длительные. Однако с некоторыми видами готовой продукции, охлажденной и живой рыбой ситуация сложнее.

«Не такие большие объемы, но они есть. По живой рыбе каждый день от 20-30 до 50 кг возврата привозят наши водители из магазинов», – рассказал Fishnews директор Бисеровского рыбокомбината Андрей Семенов. Поправки в закон о торговле он назвал правильными, но подтвердил, что крупные сети уже работают по таким условиям.

«В договоре пишут, что нет возвратов, то есть за счет вознаграждения, которое сейчас составляет не более 5%, они все это покрывают. Но некоторые небольшие сетевые магазины прямо в условиях договора прописывают, что возвраты 100% – по случаю истечения срока или порчи товара. Такая проблема остается», – признает руководитель подмосковного предприятия.

По словам вице-президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, особых нареканий к ретейлерам по возврату товаров не возникает, потому что сейчас система отработана. Сети приспособились, берут меньшие партии и, как правило, не возвращают. Не реализованная в срок охлажденная рыба зачастую используется в цехах переработках прямо при магазинах.

«Рыбная ассоциация в целом одобряет этот закон, поскольку он снижает риски по реализации продукции, особенно скоропортящейся и охлажденной, – говорит Александр Фомин. – Понятно, что для нас это лучше, потому что появятся дополнительные гарантии. Хотя я не исключаю, что сети введут какие-то более жесткие требования к продукции».

Российским товарам – зеленый свет

Помимо закона о торговле законопроект также корректирует текст федерального закона «О развитии сельского хозяйства». В поправках подчеркивается, что расширение доступа российских сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынки сбыта продукции – одно из основных направлений государственной аграрной политики.

Fishnews
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