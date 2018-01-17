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К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь КИМ

Подготовка кадров для современной рыбопереработки

Нацеленным на инновационное развитие рыбоперерабатывающим предприятиям сегодня необходимы специалисты с профилем биотехнолога, уверен завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь Ким.

Сегодня в рыбохозяйственных вузах базовым для переработки остается направление «Продукты питания животного происхождения» с профилями подготовки «Технология рыбы и рыбных продуктов» (современная трактовка – «Технология продуктов из водных биологических ресурсов») и «Пищевая биотехнология гидробионтов». Однако за последнее десятилетие произошли кардинальные изменения в подготовке профильных кадров. Они обусловлены изменениями технологий промышленной переработки гидробионтов в связи с вовлечением в производственный процесс практически всего видового состава водных биоресурсов, отметил заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь Ким.

В статье для Fishnews эксперт обратил внимание, что в прибрежных уловах обязательно присутствует широкий ассортимент различных гидробионтов, характерный для определенного района и периода промысла. Подобная ситуация почти всегда встречается и на специализированных видах промысла. Поэтому многим специалистам рыбоперерабатывающей отрасли в течение профессиональной жизни приходится довольно часто менять свою специализацию, а также вырабатывать устойчивую профессиональную позицию по самостоятельной оценке ситуации, оперативному принятию ответственных решений, особенно в условиях удаленного промысла; по выбору оптимальных технологий переработки скоропортящихся гидробионтов, т.е. отвечать постоянным вызовам их профессиональных компетенций, подчеркнул Игорь Ким.

Он также констатировал, что произошла значительная трансформация традиционных базовых технологий, в частности производства пресервов, соленой или копченой рыбы, за счет тенденции снижения уровня содержания поваренной соли в готовой продукции, использования щадящей тепловой обработки и биотехнологических приемов, обусловивших применение различных пищевых добавок, ферментов, заменителей, консервантов, ароматизаторов, новых упаковочных и иных материалов.

«В свое время Дальрыбвтуз был поставлен перед выбором: продолжать наращивание учебного потенциала наукоемкими дисциплинами при подготовке специалистов по профилю «Технология продуктов из водных биологических ресурсов» или попытаться открыть новый профиль переработки гидробионтов с высоким уровнем наукоемких технологий, поскольку стало понятно, что в рамках одной специальности всю рыбоперерабатывающую промышленность не удержать. Наиболее близкой к технологии переработки гидробионтов была биотехнология», – рассказывает представитель университета.

Он отметил определяющую роль биотехнологии в поступательном развитии большинства стран с рыночной экономикой. «Это обусловлено тем, что современная биотехнология обеспечивает комплексную переработку сырья, резкую интенсификацию производства, получение продукции с заданными качественными показателями, а также синтез органических кислот, жиров, ферментов, аминокислот и многих других веществ. Т.е. речь идет о практически безграничных возможностях для развития подавляющего большинства сфер человеческой деятельности», – подчеркнул Игорь Ким. Эксперт обратил внимание, что разнообразие видов, значительная плотность популяций, высокая продуктивность многих гидробионтов и их уникальный химический состав делают ВБР не только важными источниками белка, но и перспективным сырьем для производства разных биологически активных веществ (гидролизатов, ароматизаторов, незаменимых аминокислот, ферментовы, ДНК и РНК, полиненасыщенных жирных кислот, хитина, хитозана, D-глюкозамина, витаминов, минеральных веществ и т.д.). Также представитель университета указывает, что рыбный жир после извлечения из него наиболее ценных компонентов, можно использовать в качестве добавки к нефтетопливу.

«Таким образом, биотехнология по уровню влияния на экономику государств стабильно находится, наряду с фармацевтикой, на третьей позиции, уступая только банковскому и нефтегазовому секторам. Доля Российской Федерации в мировом объеме биотехнологической продукции в настоящее время составляет менее 0,2%, тогда как в 1970-1980-х годах этот показатель доходил до 5%», - приводит статистику Игорь Ким.

По его мнению, сегодня направление «Биотехнология» представляется перспективным в плане реализации профиля, который отражал бы специфику сырьевой базы того или иного региона. Эксперт также отметил, что российские ученые далеко продвинулись в исследованиях полезных свойств гидробионтов.

«Для рыбоперерабатывающих предприятий, которые придерживаются выпуска традиционных продуктов питания, достаточно иметь в составе специалиста по профилю «Технология продуктов из водных биологических ресурсов». Для предприятий же, нацеленных на инновационное развитие, необходимы специалисты с профилем технолога-рыбообработчика и биотехнолога», - считает представитель Дальрыбвтуза.

Он уверен, что внедрение принципов биотехнологии позволит рыбоперерабатывающим предприятиям интенсифицировать традиционные технологические процессы, разрабатывать и получать белковые препараты из непромысловых гидробионтов и отходов промысловых рыб, а также значительно расширить ассортимент производимых продуктов и их аналогов. В конечном счете это даст возможность предприятиям занять устойчивое положение на рынке, считает Игорь Ким.

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