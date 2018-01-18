Ложный донос на рыбинспектора обернулся штрафом

18 января 2018 года
Российские предприятия с начала года добыли почти 172 тыс. тонн водных биоресурсов – на 39% выше прошлогоднего уровня. Положительная динамика наблюдается на всех морских рыбохозяйственных бассейнах страны.
17 января 2018 года
В Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Охотского теруправления Росрыболовства. По версии правоохранителей, он вымогал и получил две крупные взятки.
С начала года в Охотском море добыто более 100 тыс. тонн минтая – на 87% выше уровня 2017 г. В связи со сложной ледовой обстановкой замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил обращать особое внимание на правила безопасности.
16 января 2018 года
Енисейское теруправление Росрыболовства объявило аукцион на право пользования рыбоводными участками на озерах Хакасии. Всего на торги выставлено 10 РВУ площадью от 3 до 136 га.
15 января 2018 года
На Камчатке благодарственное письмо от МЧС вручили капитану судна «Петр Ильичев» Анатолию Пименову. В декабре его экипаж поднял на борт северокорейских рыбаков, тонувших в Японском море.
Минсельхоз определил порядок подачи заявления о том, какой вид рыболовства предприятие собирается осуществлять в расчетному году, – промышленное или прибрежное.
18 января 2018 года
С 1 февраля в Сахалинской области начнут принимать заявки на гранты для развития спорта, поддержки талантливых детей и молодежи, помощи гражданам в тяжелой жизненной ситуации. Программу запускает благотворительный фонд «Родные острова», основанный рыбаками.
Более 100 предприятий и судов РФ желают поставлять рыбопродукцию в Бразилию. Россельхознадзор пригласил компетентное ведомство южноамериканской страны провести инспекцию.
Российские предприятия с начала года добыли почти 172 тыс. тонн водных биоресурсов – на 39% выше прошлогоднего уровня. Положительная динамика наблюдается на всех морских рыбохозяйственных бассейнах страны.
На заседании 18 января кабмин рассмотрит проект федерального закона «О производстве органической продукции». Предполагается создать систему определения таких товаров.
По итогам прошлого года предприятия Карелии выловили и вырастили 118 тыс. тонн рыбы. По данным республиканского минсельхоза, это лучшие показатели рыбной отрасли с 1992 г.
17 января 2018 года
Туристов в Тульскую область собираются завлекать возможностью посетить осетровую ферму. По мнению властей региона, такое направление будет популярным среди гостей из разных уголков страны.
В Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Охотского теруправления Росрыболовства. По версии правоохранителей, он вымогал и получил две крупные взятки.
Нацеленным на инновационное развитие рыбоперерабатывающим предприятиям сегодня необходимы специалисты с профилем биотехнолога, уверен завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь Ким.
Межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении президента РФ поручила изучить возможности объединения РПУ по принципу «одна река – один рыбопромысловый участок».
В Госдуму внесен проект закона, запрещающий возврат нереализованных продовольственных товаров из торговых сетей производителям и поставщикам.