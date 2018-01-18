18 января 2018 года

Ложный донос на рыбинспектора обернулся штрафом

На Камчатке вынесли приговор местной жительнице, ложно обвинившей сотрудника теруправления Росрыболовства в попытке изнасилования. Наказанием стал штраф в 40 тыс. рублей.

Суд установил, что 18 августа прошлого года жительница поселка Козыревск обратилась в полицию с заявлением о покушении на изнасилование. Девушка рассказала, что на ее честь посягнул инспектор Северо-Восточного теруправления Росрыболовства. Однако, как показала проверка, заявительница оболгала рыбинспектора из мести за изъятие рыболовных сетей у ее знакомого, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Девушка в полном объеме признала свою вину, сотрудничала со следствием и ходатайствовала о вынесении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Суд признал ее виновной в преступлении по части 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления). С учетом смягчающих обстоятельств и позиции гособвинителя суд назначил девушке штраф в размере 40 тыс. рублей - наказание ниже низшего предела, предусмотренного законодательством. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.

Fishnews