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Рыбинспектора из мести обвинили в покушении на женскую честь

Жительница Камчатки обвиняется в заведомо ложном доносе на сотрудника рыбоохраны. Следствие установило, что заявление о попытке изнасилования женщина написала из-за изъятия запрещенных орудий лова у ее знакомого.

Завершено расследование в отношении 28-летней жительницы поселка Козыревск. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

По данным следствия, в августе в пункте полиции в поселке Ключи женщина рассказала, что сотрудник Северо-Восточного теруправления Росрыболовства пытался ее изнасиловать в лесу. При этом гражданку предупредили об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

Орган предварительного расследования установил, что на изнасилование инспектор не покушался. Заявление женщина написала потому, что ранее сотрудник СВТУ изъял у ее знакомого запрещенные рыболовные сети, сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Затем оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Наиболее строгое наказание за такое преступление – три года лишения свободы.

Fishnews
НазадМетки: камчаткаросрыболовствоуголовное дело

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