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Трал с уловом минтая на Дальнем Востоке. Фото РРПК

Рыбаки начали год с прибавок на промысле

Российские предприятия с начала года добыли почти 172 тыс. тонн водных биоресурсов – на 39% выше прошлогоднего уровня. Положительная динамика наблюдается на всех морских рыбохозяйственных бассейнах страны.

На Дальнем Востоке освоено 138,5 тыс. тонн, что на 51% больше, чем на отчетную дату 2017 г. Вылов минтая составил 93,7 тыс. тонн, по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года уловы выросли на 45,2 тыс. тонн.

В Северном бассейне вылов вырос на 3,5 тыс. тонн – до 13,6 тыс. тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, трески добыто 8,8 тыс. (+3,5 тыс. тонн), пикши - 4,2 тыс. тонн (-1 тыс. донн).

В Западном бассейне выловлено 3,2 тыс. тонн, что на 1,5 тыс. тонн выше прошлогоднего уровня. Объем добычи шпрота - 1,96 тыс. тонн - в плюсе на 1,1 тыс. тонн. Балтийской сельди освоено 1,1 тыс. тонн, это на 0,4 тыс. тонн больше, чем год назад.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна превысили уровень 2017 г. на 1,3 тыс. тонн, поймав 3,9 тыс. тонн водных биоресурсов. Успешный промысел хамсы компенсировал недолов тюльки.

Вылов кильки в Волжско-Каспийском бассейне составил 20 тонн, что вдвое больше, чем на отчетную дату прошлого года.

В зонах иностранных государств отечественные суда наловили 12,3 тыс. тонн (+4 тыс. тонн).

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана уловы составили 200 тонн - на 600 тонн ниже уровня 2017 г.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокросрыболовство

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