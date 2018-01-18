18 января 2018 года

ФСБ предложила новые основы пограничной политики

Федеральная служба безопасности представила проект новых Основ государственной пограничной политики РФ. К ключевым задачам отнесено в том числе создание комфортных условий для пересечения госграницы.

Новые угрозы национальной безопасности РФ, а также возросшие возможности государства по их устранению потребовали уточнить принятую в стране официальную систему взглядов на защиту национальных интересов.

В результате требуется уточнить положения Основ пограничной политики РФ – этот документ был утвержден еще в 1996 г. Как отмечено в пояснительной записке, в проекте новой редакции закреплены современные подходы к госполитике РФ.

Под пограничным пространством в документе понимается госграница России, ее приграничная территория, подводная среда, воздушное пространство, на которое распространяется суверенитет РФ, а также исключительная экономзона, континентальный шельф РФ, другие морские пространства, в пределах которых Россия осуществляет суверенные права и юрисдикцию.

Основными национальными интересами в пограничном пространстве страны авторы проекта назвали обеспечение суверенитета, государственной и территориальной целостности РФ, суверенных и исключительных прав в морских пространствах, в которых Россия осуществляет юрисдикцию; обеспечение политической и социальной стабильности, личной безопасности россиян, а также создание условий для их социально-экономического, духовно-нравственного и культурного развития; сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической и эпидемиологической безопасности; поддержание добрососедских отношений с сопредельными государствами, обеспечивающих развитие взаимовыгодного торгово-экономического и культурного сотрудничества.

Разработчики также актуализировали перечень угроз национальной безопасности России, сказано в пояснительной записке. Как сообщает корреспондент Fishnews, в список вошла в том числе «активизация деятельности сопредельных государств и транснациональных корпораций в попытках освоения и использования стратегических ресурсов морских пространств в ущерб национальным интересам РФ».

Отметим, что к основным задачам государственной пограничной политики отнесено в том числе обеспечение комфортных условий для пересечения госграницы, совершенствование системы госконтроля за пересечением госграницы, а также перемещения через нее грузов, товаров и животных.

В числе мер, которые предусмотрены в проекте, – совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе той, что определяет полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти регионов в обеспечении нацбезопасности в пограничном пространстве.

Авторы также отдельно указали приведение состава и численности пограничных органов, форм и способов пограничной деятельности в соответствие с характером угроз и задачами по их нейтрализации в пограничном пространстве; совершенствование межгосударственного пограничного сотрудничества в интересах совместного противодействия трансграничным угрозам.

Координировать деятельность по реализации государственной пограничной политики, согласно документу, будет Государственная пограничная комиссия.

Fishnews