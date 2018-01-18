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Пожар на танкере «Санчи». Фото Russian.news.cn

Гибель иранского танкера может ударить по рыбакам Китая

Ученые не сошлись во мнении, насколько загрязнение Восточно-Китайского моря в результате крушения танкера «Санчи» отразится на рыбной отрасли КНР. Промысловые запасы на месте разлива истощены, однако район является местом нереста или миграций для многих видов.

Иранский танкер «Санчи» со 136 тыс. тонн нефти на борту 6 января столкнулся с китайским грузовым судном CF Crystal в 160 морских милях к востоку от Шанхая, сообщает корреспондент Fishnews. «Санчи» загорелся и потерял ход, начав дрейфовать в юго-восточном направлении. 14 января танкер взорвался и затонул в водах между китайской провинцией Чжэцзян и японскими островами Рюкю. 32 члена экипажа погибли или пропали без вести.

Крушение «Санчи» называют крупнейшей экологической катастрофой такого рода с 1991 г., когда в результате аварии у побережья Анголы из танкера вытекло около 260 тыс. тонн нефти.

По данным Государственного океанологического управления КНР и авиаразведки, площадь разлива нефти за время дрейфа судна увеличилась в разы и на 15 января составила 58 км2. Китайские власти после изучения проб с места разлива оценили состояние воды как «хуже чем 4» по четырехбалльной шкале. В этой системе четвертый класс считается обычным для акваторий в морских портах и вокруг различных инженерных сооружений, а первый – вода, достаточно чистая для рыболовства и отдыха.

По данным Гринпис, загрязненная акватория – важная нерестовая площадка для промысловых видов. Для других водных биоресурсов район является местом зимовки или миграции. Однако эксперты в области рыболовства сомневаются, что разлив нефти заметно отразится на поставках морепродуктов в Китай, поскольку из-за десятилетий перелова ресурсы в этих водах истощены, отмечает издание South China Morning Post.

Ученый Шанхайского океанического университета Хе Пейминь заявил о необходимости сбора дополнительных проб, отметив чрезвычайную токсичность и большое содержание тяжелых металлов в судовом топливе. При этом специалист подтвердил тезис о чрезвычайной истощенности местных популяций. По его словам, даже китайские рыбаки обычно просто проходят эти воды, предпочитая вести промысел дальше в море.

Специалист Школы биологии Гонконгского университета Ивонн Садови заявила, что долгосрочными последствиями катастрофы могут стать сокращение количества и качества морепродуктов, а также рост зависимости Китая от импорта ВБР в связи с серьезным сокращением популяции промысловых видов.

Fishnews

  • Пожар на танкере «Санчи». Фото Russian.news.cn
  • Место катастрофы. Фото AFP
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