19 января 2018 года

Законопроекту об органической продукции выписали билет в Думу

Правительство поддержало законопроект «О производстве органической продукции». Воспользоваться его возможностями, по замыслу разработчиков, смогут и предприятия в сфере аквакультуры.

Проект федерального закона «О производстве органической продукции» рассмотрели на заседании правительства 18 января. Документ распространяется на продукцию растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде. Речь идет о пищевой продукции, кормах для животных, посадочном и посевном материале.

Разработчиком проекта выступил Минсельхоз. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, принятие закона позволит четко определить понятие органической продукции, ввести добровольную сертификацию ее производства, установить единую маркировку для «органики», запретить маркировать как органическую продукцию, не отвечающую определенным требованиям. Предполагается также создать единый госреестр производителей органической продукции.

На сегодня 82 страны имеют отдельное законодательство, регулирующее производство и оборот органической продукции, отметили в Минсельхозе.

Мировой рынок органической продукции в последние годы переживает бурный рост, подчеркнул на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев. Ссылаясь на оценки экспертов, он заявил, что Россия может занять в этой нише от 10 до 25%.

«Рынок органической продукции в России организован во многом стихийно, хотя есть национальные стандарты. Принятие закона создаст четкие правовые механизмы для развития этого сегмента аграрной отрасли», - заявил глава правительства.

Новый закон, полагают власти, поможет защитить потребителя. «Мы устанавливаем требования к использованию знака органической продукции. Его можно будет размещать на упаковках только после подтверждения соответствия производства органической продукции. Кто эти требования нарушит, естественно, будет нести административную ответственность», - предупредил Дмитрий Медведев.

Он рассказал, что информация о производителях органической продукции будет в открытом доступе, такие предприятия смогут получить и господдержку.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев назвал одобрение законопроекта очень важным для аграриев и вообще для всей страны событием.

Fishnews