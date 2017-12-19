19 декабря 2017 года

Органическому сельскому хозяйству собираются помочь законом

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о производстве органической продукции. Его действие предполагается распространить в том числе на аквакультуру.

Отметим, что и президент Владимир Путин, и премьер-министр Дмитрий Медведев давали в этом году поручения о внесении законопроекта об органической продукции. Власти рассчитывают, что его принятие поможет в развитии органического сельского хозяйства в России.

Проект федерального закона «О производстве органической продукции» подготовлен Минсельхозом. Производство органической, экологически чистой, продукции требует отдельного законодательного регулирования, поскольку используемые технологии существенно отличаются от тех, что применяются в традиционном сельском хозяйстве, заявили в пресс-службе правительства.

Сейчас законодательно не определено, какую продукцию можно считать органической. Цель законопроекта – установить правовые основы регулирования отношений в области производства органической продукции.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, документ распространяется на производимую продукцию растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде. Речь идет о продукции, употребляемой человеком в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала.

Вводятся понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции».

Предусматривается добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, учитывающей принципы производства органической продукции. Добровольное подтверждение соответствия будут осуществлять аккредитованные органы по сертификации.

Законопроект предусматривает создание единого государственного реестра, который будет содержать сведения о производителях органической продукции и видах производимой ими органической продукции. Таким образом предполагается бесплатно информировать потребителей.

Государственная поддержка включенным в реестр производителям органической продукции будет оказываться в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства».

Законопроектом определяются требования к использованию графического изображения (знака) органической продукции.

Fishnews