Новости
Дальневосточный трепанг, выращенный на мариферме

Органическому сельскому хозяйству собираются помочь законом

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о производстве органической продукции. Его действие предполагается распространить в том числе на аквакультуру.

Отметим, что и президент Владимир Путин, и премьер-министр Дмитрий Медведев давали в этом году поручения о внесении законопроекта об органической продукции. Власти рассчитывают, что его принятие поможет в развитии органического сельского хозяйства в России.

Проект федерального закона «О производстве органической продукции» подготовлен Минсельхозом. Производство органической, экологически чистой, продукции требует отдельного законодательного регулирования, поскольку используемые технологии существенно отличаются от тех, что применяются в традиционном сельском хозяйстве, заявили в пресс-службе правительства.

Сейчас законодательно не определено, какую продукцию можно считать органической. Цель законопроекта – установить правовые основы регулирования отношений в области производства органической продукции.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, документ распространяется на производимую продукцию растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде. Речь идет о продукции, употребляемой человеком в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала.

Вводятся понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции».

Предусматривается добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, учитывающей принципы производства органической продукции. Добровольное подтверждение соответствия будут осуществлять аккредитованные органы по сертификации.

Законопроект предусматривает создание единого государственного реестра, который будет содержать сведения о производителях органической продукции и видах производимой ими органической продукции. Таким образом предполагается бесплатно информировать потребителей.

Государственная поддержка включенным в реестр производителям органической продукции будет оказываться в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства».

Законопроектом определяются требования к использованию графического изображения (знака) органической продукции.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураправительство

Похожие новости

19 декабря 2017 года

Рыбаки оценивают возможности закона о госконтроле

Законопроект о госконтроле, внесенный в Госдуму, предусматривает много полезных для бизнеса положений. Однако беспокоит, что его действие не распространяется на госконтроль в области морских биоресурсов, комментирует вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Китайский бизнес рассказал о планах в марикультуре Приморья

Корпорация «Яньтай Тунсян Фудс» реализует в Приморском крае проект в сфере морской аквакультуры, инвестиции на первом этапе составят 33 млн долларов, сообщает Минвостокразвития. Еще одна китайская компания хочет заняться в регионе производством молоди.

В «рыбной» правкомиссии произошла ротация губернаторов

В состав Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесены изменения. Координационный орган, в частности, пополнился тремя главами регионов. Губернаторы Калининградской, Сахалинской, Архангельской областей из состава исключены.

Краболовам предложили особые требования

Минсельхоз предложил проект постановления по вопросам предоставления инвестиционных квот по крабу. Для судов-краболовов предусматриваются особые требования.

Японские инвестиции привлекут в ДФО специальным институтом

На Дальнем Востоке России планируют создать институт поддержки японских инвесторов. Совместное предприятие может начать работу уже в начале 2018 г.

18 декабря 2017 года

Консервный завод на Шикотане получит калининградское оборудование

Оборудование для консервного завода рыбокомбинату «Островной» поставит калининградская компания «Рыбтехцентр». Соглашение об этом было подписано на выставке «Дни Дальнего Востока в Москве».

Лента новостей

19 декабря 2017 года

Рыбаки оценивают возможности закона о госконтроле

Законопроект о госконтроле, внесенный в Госдуму, предусматривает много полезных для бизнеса положений. Однако беспокоит, что его действие не распространяется на госконтроль в области морских биоресурсов, комментирует вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Китайский бизнес рассказал о планах в марикультуре Приморья

Корпорация «Яньтай Тунсян Фудс» реализует в Приморском крае проект в сфере морской аквакультуры, инвестиции на первом этапе составят 33 млн долларов, сообщает Минвостокразвития. Еще одна китайская компания хочет заняться в регионе производством молоди.

Подготовку к съезду обсудили в Росрыболовстве

Росрыболовство поддерживает инициативу рыбацкого сообщества о проведении IV Съезда работников рыбного хозяйства, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков. Масштабное мероприятие планируется провести 27 февраля.

В «рыбной» правкомиссии произошла ротация губернаторов

В состав Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесены изменения. Координационный орган, в частности, пополнился тремя главами регионов. Губернаторы Калининградской, Сахалинской, Архангельской областей из состава исключены.

Сахалинские пограничники открыли серию встреч с рыбаками

Представители Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области встретились с рыбопромышленниками и местными жителями в городе Оха. Аналогичные совещания планируется провести в Ногликском, Поронайском, Корсаковском и Невельском районах.

Отсутствие улова не спасло браконьеров от наказания

Неудача на промысле не освобождает нарушителей от ответственности – к такому выводу пришел суд в Нижегородской области. Двух браконьеров, пойманных после выставления сети, приговорили к условному лишению свободы.

Краболовам предложили особые требования

Минсельхоз предложил проект постановления по вопросам предоставления инвестиционных квот по крабу. Для судов-краболовов предусматриваются особые требования.

Прибалтийские шпроты возвращаются в Россию

Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз продукции с латвийского и эстонского рыбоперерабатывающих предприятий. С остальных рыбозаводов этих республик запрет пока не снят.

Японские инвестиции привлекут в ДФО специальным институтом

На Дальнем Востоке России планируют создать институт поддержки японских инвесторов. Совместное предприятие может начать работу уже в начале 2018 г.

Ученые исследовали рыбный потенциал Западного Сахалина

В уловах, полученных в экспедиции в Западно-Сахалинской подзоне, специалисты обнаружили 68 видов рыб и 46 видов промысловых беспозвоночных. Исследования подтвердили хорошее состояние запасов тихоокеанской трески и краба-стригуна опилио.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Перегрузы припасов в штормовых укрытиях – вопрос с простым решением

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир БАРДЫК

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Владимир БАРДЫК

Причина трагедий на море – нарушение элементарных правил

Заместитель губернатора Сахалинской области Сергей ПОДОЛЯН

Заместитель губернатора Сахалинской области

Сергей ПОДОЛЯН

О новой должности и ответственности перед жителями Сахалина и Курил

Директор ООО «Альянс» Александр САДОВ

Директор ООО «Альянс»

Александр САДОВ

Где лучший дом для лосося?

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Все материалы

Крупным планом

Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

«Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

Крабовый промысел

Крабовый шок

В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат

Сдержанный оптимизм «Островного»

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.