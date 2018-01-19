19 января 2018 года

В Карелии решили совместить марикультуру и турбизнес

На севере Карелии планируется создать кластер по выращиванию и переработке мидий и водорослей. Инвестпроект стоимостью 21 млн рублей предполагает также строительство туристической инфраструктуры.

Морскую ферму «Эко-Арт-Полис» собираются разместить на побережье в Лоухском районе. Промывочный цех и морозильные камеры будут построены на территории бывшей помольной фабрики, уже выкупленной инвестором.

Планируемый объем выпуска продукции за 5 лет – 1 тыс. тонн (мидия растет в холодной воде Белого моря 3,5 года). Также на территории фабрики предполагается наличие туристической инфраструктуры – кемпингов, хостела, геомузея, точек со снаряжением – для полноценной работы с туристами.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики, реализовать проект планируется в 2018 – 2022 гг. Ожидается, что в общей сложности будет создано 15 рабочих мест.

Оказать содействие инвестпроекту намерены региональное министерство сельского и рыбного хозяйства и АО «Корпорация развития Республики Карелия».

Сейчас на территории Лоухского района реализуется еще один инвестпроект: создание хозяйства для выращивания мидий в Чупинской губе с проектной мощностью до 400 тонн. Запустить это предприятие планируют в 2020 г.

Fishnews