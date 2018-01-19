В Карелии решили совместить марикультуру и турбизнес

19 января 2018 года
Правительство поддержало законопроект «О производстве органической продукции». Воспользоваться его возможностями, по замыслу разработчиков, смогут и предприятия в сфере аквакультуры.
18 января 2018 года
Организации Дальнего Востока активно откликнулись на возможности принять участие в IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Важнейшее для отрасли мероприятие пройдет 27 февраля в Москве.
На заседании 18 января кабмин рассмотрит проект федерального закона «О производстве органической продукции». Предполагается создать систему определения таких товаров.
По итогам прошлого года предприятия Карелии выловили и вырастили 118 тыс. тонн рыбы. По данным республиканского минсельхоза, это лучшие показатели рыбной отрасли с 1992 г.
16 января 2018 года
Проект постановления о предоставлении инвестквот по крабу находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Предполагается собрать ведомства для обсуждения имеющейся позиции, рассказал руководитель профильного департамента Минсельхоза Евгений Кац.
Министерство промышленности предлагает продлить программу предоставления субсидий производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом особым образом планируется поддержать продажи в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке.
19 января 2018 года
Подготовку прогноза на лососевую путину рассмотрели специалисты Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Основной промысел в этом году должен развернуться на западном побережье полуострова.
Евросоюз разрабатывает новую стратегию борьбы с пластиковым мусором – одним из главных источников загрязнения Мирового океана. Планируется, что все такие отходы будут отправляться на переработку уже к 2030 г.
Парламентарии рекомендовали Минприроды найти общую позицию с научным сообществом по спискам «краснокнижных» животных и не затягивать с решением вопроса о спорных видах.
Правительство поддержало законопроект «О производстве органической продукции». Воспользоваться его возможностями, по замыслу разработчиков, смогут и предприятия в сфере аквакультуры.
Ряд предприятий РФ два года добивается права экспортировать рыбопродукцию в Бразилию. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил коллегам из южноамериканской республики, что от них ожидают встречной активности.
Минвостокразвития предложило коллегам из Южной Кореи провести День корейского инвестора в марте во Владивостоке. Стороны анонсировали работу по наведению «9 мостов» сотрудничества в различных отраслях.
В рамках Восточного экономического форума пройдет регата учебных парусных судов SCF Far East Tall Ships Regatta. В ней примет участие и барк Росрыболовства «Паллада».
18 января 2018 года
Организации Дальнего Востока активно откликнулись на возможности принять участие в IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Важнейшее для отрасли мероприятие пройдет 27 февраля в Москве.
За последние полгода вопрос развития биржевой торговли рыбопродукцией вышел на иной уровень. За проектом, который с 2014 г. реализуют Биржа «Санкт-Петербург» и «Дальневосточный аукционный рыбный дом», теперь следят в госструктурах и финансовых организациях Китая, Южной Кореи и, наконец, в самой России.
Ученые не сошлись во мнении, насколько загрязнение Восточно-Китайского моря в результате крушения танкера «Санчи» отразится на рыбной отрасли КНР. Промысловые запасы на месте разлива истощены, однако район является местом нереста или миграций для многих видов.