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Морские исследования страны обсудят в столице Приморья

Морские исследования страны обсудят в столице Приморья

Во Владивостоке 15 и 16 февраля пройдет научно-практическая конференция «Наука о море в интересах России». На ней, в частности, представят проект пятилетней программы исследований для рыбного хозяйства.

Конференцию совместно организуют Федеральное агентство по рыболовству и РАН. Мероприятие пройдет на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета. Приглашены руководство Росрыболовства, директора и сотрудники институтов, предприниматели, студенты и преподаватели профильных учебных заведений.

Помимо собственно конференции планируется провести три круглых стола. Один из них будет посвящен вопросам биологии моря, другой – аквакультуре, третий – изменениям климата, сообщил Fishnews директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

В рамках конференции ВНИРО представит широкой общественности проект «Комплексной целевой программы научных исследований в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2018 – 2022 гг. и с перспективой до 2030 г.».

«Росрыболовство дало поручение: подготовить пятилетнюю межинститутскую программу. Мы провели большую работу за прошлый год, такая программа подготовлена и представлена в федеральное агентство на утверждение», – рассказал Кирилл Колончин. Для того чтобы обсудить приоритеты, совместно с РАН договорились провести конференцию. «В обсуждении будут участвовать вице-президент академии Андрей Адрианов, несколько других академиков, председатель Межведомственной ихтиологической комиссии, директора институтов, связанных с биологией, и, соответственно, наши ученые», – сообщил руководитель ВНИРО.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравладивостокросрыболовство

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