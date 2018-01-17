Правоохранитель решил навариться на изъятой икре

17 января 2018 года
Туристов в Тульскую область собираются завлекать возможностью посетить осетровую ферму. По мнению властей региона, такое направление будет популярным среди гостей из разных уголков страны.
В Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Охотского теруправления Росрыболовства. По версии правоохранителей, он вымогал и получил две крупные взятки.
16 января 2018 года
В Хабаровском крае сотрудники ДПС при проверке автомашин на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре изъяли более 120 кг осетра и около 60 кг икры.
15 января 2018 года
В Хабаровском крае будут судить местного жителя, добывавшего амурского осетра во время нереста. Весь изъятый улов – 49 ценных рыб – полицейские выпустили в живом виде.
29 декабря 2017 года
По предварительным данным, в 2018 г. в Сахалинской области можно будет выловить около 86 тыс. тонн горбуши и 29,2 тыс. тонн кеты. Основания для оптимизма ученым дают хорошие скаты молоди горбуши на северо-востоке Сахалина и Итурупе, однако в ряде районов ситуация не столь благополучна.
28 декабря 2017 года
В Оренбургской области пограничники, таможенники и сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз рыбы осетровых пород из Казахстана. Вес задержанной партии составил 1,3 тонны.
22 января 2018 года
Минпромторг подготовил протекционистские поправки в Кодекс торгового мореплавания РФ. Для поддержки отечественных верфей предлагается запретить использование для каботажа и ряда других работ судов иностранной постройки.
Росрыболовство с 26 по 28 февраля проведет аукцион по продаже долей квот для промышленного и прибрежного рыболовства в Дальневосточном бассейне. На продажу выставят объемы палтусов, а также камбал и трески – всего 58 лотов.
Внесены изменения в правила рыболовства для Западного бассейна. Поправки касаются, в частности, оснащения флота ТСК, подачи судовых суточных донесений, а также сроков и орудий промысла в Новгородской области.
Антимонопольная служба разместила ролик, посвященный итогам работы ведомства в сфере природных ресурсов за 2017 г. В рыбной отрасли ФАС отметила выхода постановления об инвестиционных квотах.
Япония планирует построить два новых патрульных судна и нанять дополнительных сотрудников рыбоохраны для защиты своих вод от браконьеров. Страну восходящего солнца беспокоит нелегальный промысел рыбаков Северной Кореи у банки Ямато.
За 2017 г. в режиме искусственного воспроизводства в водные объекты переселили 9 млрд 244 млн экземпляров молоди. При этом объем «компенсационных» выпусков по сравнению с 2016 г. вырос более чем в 2,5 раза.
В Еврейской автономной области таможенники и сотрудники ФСБ изъяли более 420 кг сушеного трепанга, следовавшего через границу. Вместе с деликатесом в пассажирском автобусе были спрятаны 30 мешков речного песка и изделия из черного металла и свинца.
19 января 2018 года
На этот раз в центре нашего внимания оказался новый приказ Минсельхоза по вопросам выбора вида рыболовства, поручения рабочей группы при Контрольном управлении президента и подготовка к Съезду работников рыбного хозяйства.
Во Владивостоке 15 и 16 февраля пройдет научно-практическая конференция «Наука о море в интересах России». На ней, в частности, представят проект пятилетней программы исследований для рыбного хозяйства.
Подготовку прогноза на лососевую путину рассмотрели специалисты Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Основной промысел в этом году должен развернуться на западном побережье полуострова.