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Лососевая икра часто попадает в криминальные хроники

Правоохранитель решил навариться на изъятой икре

В Магаданской области бывшего полицейского будут судить за продажу не менее 2,8 тонны опасной для здоровья лососевой икры. По версии следствия, он продавал деликатес, ранее изъятый из незаконной торговли.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Магаданской области, в 2016 - 2017 г. обвиняемый совместно с жителем Магадана незаконно вывез с места ответственного хранения опасную для здоровья красную икру. Ее реализация принесла не менее 5,9 млн рублей, полагает следствие.

В прошлом году обвиняемый был уволен из полиции за поступок, порочащий честь сотрудника правоохранительных органов.

Дело в отношении второго фигуранта выделено в отельное производство, поскольку он признал свою вину в полном объеме и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

Fishnews
НазадМетки: икрамагаданская областьуголовное дело

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