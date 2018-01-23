23 января 2018 года

Съезд собирает участников

Крупнейшие организации отрасли планируют принять участие во Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства. На важнейшем мероприятии соберутся представители из разных регионов.

IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ состоится 27 февраля в Москве, на площадке Центра международной торговли. С инициативой о проведении важнейшего для отрасли мероприятия выступили Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства. Предложение поддержали в Росрыболовстве. Определиться с делегатами организациям необходимо до 1 февраля.

На возможность участвовать в съезде откликнулись крупнейшие предприятия отрасли. Уже поступили протоколы о выдвижении делегатов от камчатских компаний «Океанрыбфлот», «ЯМСы», «Витязь-авто», «Дельта», калининградских «Вестрыбфлот» и «Марфиш», ростовских компаний «Миусский лиман», «Рыбколхоз имени И.В. Абрамова», рассказали Fishnews в ВАРПЭ.

Выдвигают делегатов и отраслевые объединения: так, определились с представителями Союз рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» (Астрахань), Ассоциация «Рыбохозяйственный комплекс Ростовской области», Ростовская областная организация Российского профсоюза работников рыбного хозяйства.

Общие списки делегатов будут формироваться на региональных конференциях. По итогам этих обсуждений также будут выдвинуты предложения по повестке съезда и его резолюции.

Fishnews