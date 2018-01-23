Съезд собирает участников

23 января 2018 года
С 30 января по 1 февраля в Москве пройдет XXIII Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно – Комбикорма - Ветеринария - 2018». На ней представят и последние достижения в области аквакультуры.
Аукцион на право пользования рыбоводными участками в Вологодской области проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Всего предполагается распределить 9 РВУ для индустриальной аквакультуры.
За прошлый год на водоемах Курганской области добыли и вырастили в общей сложности почти 3,4 тыс. тонн водных биоресурсов. Рыбопромышленников в основном интересовали сиговые виды.
22 января 2018 года
К предложению объединять рыбопромысловые участки по принципу «одна река – один РПУ» в регионах Дальнего Востока отнеслись настороженно. Здесь нужно помнить о действующих договорах, специфике водных объектов, напоминают опрошенные эксперты.
Росрыболовство с 26 по 28 февраля проведет аукцион по продаже долей квот для промышленного и прибрежного рыболовства в Дальневосточном бассейне. На продажу выставят объемы палтусов, а также камбал и трески – всего 58 лотов.
За 2017 г. в режиме искусственного воспроизводства в водные объекты переселили 9 млрд 244 млн экземпляров молоди. При этом объем «компенсационных» выпусков по сравнению с 2016 г. вырос более чем в 2,5 раза.
23 января 2018 года
С 30 января по 1 февраля в Москве пройдет XXIII Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно – Комбикорма - Ветеринария - 2018». На ней представят и последние достижения в области аквакультуры.
Опытно-промышленная эксплуатация электронного промыслового журнала завершена. Теперь ожидается выход закона об обязательном использовании программного комплекса.
Единственный способ увеличить запасы угря в Калининградской области - искусственное воспроизводство, считают в АтлантНИРО. Ученые разработали нормы выпуска молоди для озера Виштынецкого, Вислинского и Курсшкого заливов.
ЦСМС определился с терминалами, которые рекомендовано использовать в качестве ТСК на маломерных судах. Образцы оборудования успешно прошли все испытания.
Сахалинские пограничники сообщили о задержании японского судна с сокрытым уловом на борту. По данным российских властей, ССД было подано с искажением.
Аукцион на право пользования рыбоводными участками в Вологодской области проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Всего предполагается распределить 9 РВУ для индустриальной аквакультуры.
За прошлый год на водоемах Курганской области добыли и вырастили в общей сложности почти 3,4 тыс. тонн водных биоресурсов. Рыбопромышленников в основном интересовали сиговые виды.
22 января 2018 года
Компания Expo Solutions Group усиливает маркетинговую поддержку рыбопромышленных предприятий. Участникам выставки в Брюсселе доступен широкий спектр данных – от анализа состояния европейских рынков до рекомендаций по продвижению наиболее перспективных видов продукции.
К предложению объединять рыбопромысловые участки по принципу «одна река – один РПУ» в регионах Дальнего Востока отнеслись настороженно. Здесь нужно помнить о действующих договорах, специфике водных объектов, напоминают опрошенные эксперты.
Минпромторг подготовил протекционистские поправки в Кодекс торгового мореплавания РФ. Для поддержки отечественных верфей предлагается запретить использование для каботажа и ряда других работ судов иностранной постройки.